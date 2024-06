Il colosso Microsoft continua a stupire tutti i suoi abbonati con tanti videogiochi di rilievo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha rivelato i videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass per questa seconda metà del mese di giugno 2024. Si tratta come sempre di titoli di rilievo e molto apprezzati dagli utenti e che saranno disponibili sia per console, sia su cloud sia per PC. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, l’azienda rivela i giochi inclusi per la seconda metà di giugno

Nel corso delle ultime ore sono stati rivelati i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass per questa seconda metà del mese di giugno 2024. Come di consueto, infatti, il colosso americano Microsoft aggiorna questo catalogo e mette a disposizione tanti videogiochi anche di un certo spessore. Tra questi, infatti, sarà disponibile per gli abbonati anche il noto videogioco di simulazione calcistica.

Ci stiamo riferendo in particolare al videogioco EA Sports FC 24. Quest’ultimo, in particolare, sarà a disposizione degli utenti a partire dal prossimo 25 giugno 2024. Il videogioco in questione sarà disponibile sia su PC, sia su console sia su cloud. Vediamo qui di seguito i nomi di tutti i videogiochi che saranno messi a disposizione degli abbonati.

• My Time at Sandrock – Cloud, Console e PC, a partire dal 19 giugno 2024

• Keplerth – PC, a partire dal 20 giugno 2024

• EA Sports FC 24 (EA Play) – Cloud, Console e PC, a partire dal 25 giugno 2024

• SteamWorld Dig – Cloud e Console, a partire dal 26 giugno 2024

• SteamWorld Dig 2 – Console e PC, a partire dal 26 giugno 2024

• Robin Hood: Sherwood Builders – Cloud, PC e Xbox Series X|S, a partire dal 27 giugno 2024

Insomma, si tratta di tanti videogiochi di rilievo che saranno finalmente a disposizione di tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.