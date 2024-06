TIM ha lanciato una nuova offerta molto vantaggiosa per tutti i suoi utenti. Si tratta di TIM Mobile e TV. La combinazione di servizi di telefonia mobile e piattaforma di streaming TIMVISION rappresenta un pacchetto molto conveniente e pieno di privilegi esclusivi. Il gestore telefonico ha messo insieme un’offerta completa offrendo non solo un piano tariffario, ma anche un’innovativa proposta per l’intrattenimento streaming.

La nuova promo TIM Mobile e TV include innanzitutto minuti illimitati verso fissi e mobili. Inoltre, sono compresi 250 minuti per chiamate verso Europa, Stati Uniti e Canada. Inoltre, la promo offre 200 SMS per i numeri nazionali e Giga illimitati per navigare online con la rete 5G. In questo modo gli utenti potranno navigare alla massima velocità disponibile senza limiti di consumo. E non è tutto.

Promo TIM Mobile e TV: ecco tutti i vantaggi

Per attivare l’offerta è necessario sottoscrivere o possedere un piano TIMVISION. Il costo mensile della tariffa combinata è di soli 22,99euro, addebitato tramite il sistema di Ricarica Automatica.

TIMVISION Intrattenimento, normalmente è offerto a 14,99 euro al mese. Con questa opzione viene scontato a soli 7euro mensili se abbinato alla nuova offerta TIM Mobile e TV.

È importante sottolineare che, nel caso in cui un abbonamento TIMVISION non venga attivato entro 25 giorni dall’approvazione dell’offerta, questa sarà disattivata e sostituita da una promozione a prezzo pieno di 29,99 euro al mese. Pertanto, è essenziale attivare TIMVISION per beneficiare del prezzo scontato.

La tariffa TIM Mobile e TV è la scelta più adatta per gli utenti che cercano un piano che comprenda dati ed intrattenimento. Con minuti illimitati, giga illimitati in 5G e la convenienza di TIMVISION, TIM risponde alle esigenze di una vasta clientela, sempre alla ricerca di offerte vantaggiose e innovative. Questa proposta rappresenta una soluzione ideale per chi desidera unire comunicazione e intrattenimento in un unico conveniente abbonamento.