WhatsApp ha introdotto una funzione molto attesa. Si tratta della possibilità di inviare foto e video in alta qualità come opzione predefinita. In questo modo gli utenti potranno di decidere a priori se condividere i file multimediali a bassa o alta definizione. Ciò migliora significativamente l’esperienza di condivisione dei contenuti. Meta aveva già lanciato la condivisione in HD la scorsa estate, ma solo per le foto e successivamente anche per i video. Fino ad ora era necessario selezionare manualmente l’opzione ogni volta che si inviava un file multimediale.

Nuova funzione per i contenuti in HD su WhatsApp

La nuova opzione è stata rilasciata inizialmente in beta su iOS all’inizio del mese. Ora, invece, è disponibile in versione stabile per tutti gli utenti su piattaforme Apple ed anche Android. Se la funzionalità non è ancora visibile, si consiglia di verificare la disponibilità di un aggiornamento dell’app.

Dunque, ora è possibile impostare la qualità delle foto e dei video di default. Per fare ciò, basta accedere alle “Impostazioni” selezionare “Spazio e dati” e “Qualità caricamento media”. A questo punto bisogna cliccare su “Qualità standard” o “Qualità HD“. La prima offre un invio più veloce e file di dimensioni ridotte. La modalità HD, invece, permette di inviare file in modo più lento. In questo caso i file possono essere fino a sei volte più grandi.

È importante sottolineare che la “Qualità HD” non corrisponde alla qualità originale del file. WhatsApp applica sempre una leggera compressione ai contenuti, anche se minima, per ottimizzare il processo di invio. In ogni caso rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla qualità standard.

L’impostazione può essere modificata in qualsiasi momento. Ciò permette agli utenti di adattare la qualità di invio dei media alle loro esigenze specifiche. Con aggiornamenti di questo tipo, WhatsApp si pone come una delle piattaforme più versatili e complete per tutti i suoi fruitori.