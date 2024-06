iPhone 16: ecco quali saranno le misure dei quattro smartphone

I nuovi iPhone in arrivo vedranno cambiare le dimensioni solo per quanto riguarda due modelli su quattro, ecco quali

Il mese di settembre si avvicina sempre di più e questo significa nuovi iPhone in arrivo. I modelli della gamma 16 si preparano a portare le loro migliorie, anche se non saranno tante.

Secondo quanto descritto da alcune fonti molto affidabili, le dimensioni dovrebbero cambiare, più precisamente sui modelli Pro.

iPhone 16: le dimensioni dei nuovi prodotti e il confronto con i top attuali di Apple

Sembra chiaro che ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda i nuovi iPhone ma per quanto concerne le dimensioni non tutti saranno interessati. Più in particolare questa è la scaletta per quanto concerne larghezza, lunghezza e spessore:

iPhone 16: 147,63 x 71,62 x 7,8 mm ;

; iPhone 16 Plus: 160,88 x 77,75 x 7,8 mm ;

; iPhone 16 Pro: 149,61 x 71,45 x 8,25 mm ;

; iPhone 16 Pro Max: 163,03 x 77,58 x 8,25 mm.

Il modello di base dunque è praticamente identico all’iPhone 15, senza alcuna distinzione né in termini di lunghezza, né larghezza, né spessore. Per quanto concerne il modello 16 Plus vale praticamente allo stesso discorso: non ci sono differenze rispetto al 15 Plus.

La situazione cambia invece con i due modelli Pro e Pro Max: questi presenteranno dimensioni maggiori tranne che nello spessore. Tutto ciò arriva a confermare quanto detto già durante le scorse settimane, per cui fino ad ora non c’è alcuna novità.

Le più grandi migliorie riguarderanno certamente il sistema operativo, siccome iOS 18 si prepara ad apportare diversi cambiamenti soprattutto in termini di intelligenza artificiale. Per il resto, lato estetico, cambierà poco quanto nulla, esattamente come visto negli ultimi anni. fondamentalmente ci saranno anche altri cambiamenti che potrebbero passare inosservati, come l’aumento della memoria RAM sui modelli 16 e 16 Plus. Sui modelli Pro invece verrà introdotta una nuova fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP. Il sistema di dissipazione del calore diverrà più efficiente, arriverà un nuovo tasto fisico utile per catturare foto e video e ci saranno microfoni più avanzati.

Queste sono solo alcune delle grandi novità che riguarderanno i prossimi iPhone, anche se qualcosa potrebbe venir fuori nelle prossime settimane.