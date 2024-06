Iliad, dallo scorso 29maggio, ha introdotto una serie di nuove tariffe. Quest’ultime sono disponibili sia per nuovi utenti che per i già clienti. I primi hanno la possibilità di attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità da un altro operatore pagando una tantum di 9,99euro. I già clienti Iliad, invece, possono aumentare il numero di GIGA a disposizione. L’opzione è disponibile senza dover spendere di più ogni mese. Le nuove offerte sono FLASH150, FLASH200. FLASH250 e DATI 350. Per ognuna di queste, Iliad ha indicato i principali dettagli e le date entro cui è possibile attivarle.

Nello specifico FLASH150 è disponibile fino alle 17:00 del 27giugno. L’offerta offre minuti e SMS illimitati con 150 GIGA in 4G e 9GIGA in roaming zero al costo di 7,99euro al mese. È prevista una tassa di attivazione di 9,99euro. FLASH200, anch’essa disponibile fino alle 17:00 del 27giugno, include minuti e SMS illimitati, 200 GIGA in 5G e 11GIGA in roaming zero per 9,99euro al mese. È prevista la tassa di attivazione di 9,99euro. FLASH250, disponibile fino alle 17:00 del 31luglio, offre minuti e SMS illimitati, 250GIGA in 5G. Inoltre, sono disponibili 13GIGA in roaming zero per 11,99euro al mese. La tassa di attivazione è di 9,99euro. Infine, DATI 350 include 350GIGA in 4G e 16GIGA in roaming zero per 14,99euro al mese. La tassa di attivazione di 9,99euro.

Le nuove promo offerte da Iliad

Per i già clienti, il cambio di offerta è gratuito. È importante ricordare che può essere effettuato se si rispettano alcuni criteri. È possibile passare a FLASH250 se si ha una promo con costo pari o inferiore a 9,99euro e meno di 250GB/mese. Per FLASH200, si può cambiare se l’offerta attuale è pari o inferiore a 9,99euro e ha meno di 200GB/mese. Per FLASH150, l’offerta attuale deve essere pari o inferiore a 7,99euro e avere meno di 150GB/mese. L’offerta DATI 350 è accessibile da qualsiasi tariffa Iliad.

Il cambio tariffa può essere effettuato da tutti gli utenti che hanno un’offerta con un quantitativo di GIGA inferiore rispetto alla nuova. Le opzioni principali sono due. Si può ottenere più GIGA allo stesso costo mensile oppure ottenerne di più pagando la differenza tra la vecchia e la nuova tariffa

Per sapere quali tariffe sono disponibili per il cambio, è possibile accedere all’Area Personale nel sito Iliad e visionare la sezione “Cambio offerta”. Il passaggio sarà valido a partire dal primo rinnovo mensile. Passando a un’offerta da 9,99 euro al mese in su e con più GIGA (come FLASH200 e FLASH250), gli utenti avranno accesso al 5G e al VoLTE.