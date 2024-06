Esselunga è ECCEZIONALE: non perdere queste SUPER PROMOZIONI

Cosa ti fa venire in mente la parola Esselunga? Spesa? Qualità? Eccellenza? Forse sì, ma a noi vengono in mente gli SCONTI. Esselunga è famosissima per le sue pazzesche offerte su prodotti eccezionali che vanno dai comuni generi alimentari ai dispositivi tecnologici. I migliori marchi sono proposti a prezzi mega stracciati! Sai cos’altro ti aspetta nei suoi favolosi negozi? Sconti assurdi sugli elettrodomestici di grande portata per la tua casa.

I migliori dispositivi che potrebbero servirti nella tua abitazione sono ora nel volantino Esselunga speciale dedicato in esclusiva agli elettrodomestici. Puoi ordinarli in un qualsiasi negozio entro il 31 luglio e poi riceverli direttamente a casa tramite il servizio Esselunga di installazione e consegna! Ti aspettano brand come Samsung, Haieri, Bosch ed anche Whirpool e Hotpoint, cosa vuoi di più?

Il volantino Esselunga per i super elettrodomestici in sconto

I prezzi corti di Esselunga sono ora attivi su fantastiche lavatrici Samsung come la Bespoke a 439 euro o la AI+Controle a 629 euro che normalmente troveresti ad un costo di 799 euro. Che ne pensi invece di una lavastoviglie Bosch? Trovi modelli diversi dai 619 euro ai 669 euro nel volantino, devi solo scegliere quella migliore per te. Ti suggeriamo di approfittare dell’offerta sulla lavatrice Haier in mega promozione a 669 euro il cui prezzo di listino è di 1299 euro.

Da Esselunga trovi anche la lavatrice Whirpool a 439 euro e la lavastoviglie Hotpoint al costo ultra conveniente di appena 499 euro. Non mancano i frigoriferi! Acquista subito in negozio il frigo Daya a 4 porte in acciaio inox alla bellezza di 729 euro e avrai tutto lo spazio che ti serve per la tua spesa. Vai sul sito (cliccando proprio qui) Esselunga e scopri con esattezza dove si trova il negozio più vicino e corri ad ordinare uno dei prodotti che trovi nel volantino qui sotto. Non perdere le promo sigli elettrometrici, ricorda che non durano all’infinita e che hanno una data di scadenza che si avvicina sempre più.

