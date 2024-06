Apple: la moda dei nuovi iPad Pro, anche i nuovi iPhone e MacBook più sottili

Il mondo della tecnologia sta pian piano cambiando e a quanto pare i dispositivi elettronici hanno cominciato a riprendere la piega del passato. Tutti ricordano che c’è stato un momento in cui smartphone, tablet e computer hanno cominciato ad assottigliarsi. Sembra che questa è la trafila che i dispositivi di Apple stanno per intraprendere ancora una volta, soprattutto dopo la presentazione degli ultimi iPad Pro con display OLED.

Stando a quanto riportato, anche gli altri prodotti della gamma di Cupertino potranno beneficiare in futuro di uno spessore minore. Sia i MacBook che gli iPhone del futuro diventeranno infatti più sottili rispetto a quelli attuali. Questa sorta di tradizione si era interrotta proprio con i portatili di casa Apple, quando il MacBook Pro è diventato ufficialmente più spesso rispetto a quello che montò per la prima volta la celebre Touch Bar. Lo stesso è stato necessario anche per gli Apple Watch soprattutto con il modello Ultra, che dura di più proprio grazie allo spessore. Gli iPhone hanno subito lo stesso destino, proprio per aumentare la batteria e le performance della fotocamera.

iPhone e MacBook più sottili in futuro: Apple segue la linea iPad Pro 2024

L’arrivo del nuovo iPad Pro 2024 è stato emblematico e lo sarà anche per il futuro di Apple. L’azienda infatti si sta mettendo all’opera per tirare fuori dei dispositivi più sottili per il futuro e allo stesso tempo con ottime caratteristiche tecniche.

Nel caso del celebre tablet, giunto alla sua nuova edizione, secondo le prime prove non sarebbero cambiate le prestazioni della batteria rispetto ai modelli precedenti nonostante la diminuzione dello spessore. L’azienda avrebbe trovato quindi il metodo per rendere i suoi dispositivi meno spessi ma allo stesso tempo performanti al massimo. Insomma, il futuro sembra essere pronto a regalare tante sorprese agli utenti Apple, per cui non bisogna fare altro che attendere.