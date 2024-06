Gli SSD M.2 PCie rappresentano il futuro, almeno per quanto riguarda il momento corrente, dei supporti di memoria interni, prodotti che in piccolissime dimensioni sono in grado di garantire capacità immense, e soprattutto velocità di trasferimento decisamente elevate. Tra i tanti produttori oggi disponibili sul mercato troviamo sicuramente Lexar, che con il suo NM610PRO riesce a garantire un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole.

Il prodotto, come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, nasce come SSD interno, ovvero non può essere collegato ad una porta USB di alcun tipo (a meno che non si abbia in dotazione un adattatore, da acquistare però a parte). La sua massima velocità di trasferimento è decisamente elevata, se considerate che comunque ha la possibilità di raggiungere fino a 3300MB/s in lettura con 2600MB/s in scrittura. E’ perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Windows o MacOS, ma anche Linux, basta che la scheda madre abbia il connettore PCIe dove alloggiarlo.

SSD M.2 PCie Lexar, che sconto su Amazon

Se stavate pensando ed aspettando il momento giusto per ampliare la vostra memoria interna, sappiate che potrebbe essere effettivamente arrivato. La promozione disponibile su Amazon permette di godere circa di 20 euro di sconto applicato automaticamente sul prodotto, partendo dal listino di 129 euro (corrisponde al 15% in meno). In altre parole si arriveranno a spendere solamente 109 euro, con garanzia sempre della durata di 2 anni. Collegatevi qui per l’acquisto.

Le velocità di trasferimento, come vi abbiamo anticipato, appaiono essere decisamente elevate, pensate infatti che dovrebbero essere 6 volte superiori a quelle di un SSD basato su SATA, grazie anche alla presenza dell’interfaccia PCIe Gen3x4. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna disponibile in tempi decisamente rapidi presso il vostro domicilio.