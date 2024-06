Samsung Galaxy Z Flip6: ecco le specifiche tecniche trapelate sul web

L’attenzione verso il mondo degli smartphone pieghevoli cresce anno dopo anno, anche se ormai da un po’ di tempo a questa parte tutto sembra normale. È infatti abbastanza una consuetudine per gli utenti recarsi in un negozio di elettronica e trovare un telefono foldable. Samsung è stata l’azienda pioniera in questo settore, con il lancio dei suoi prodotti della gamma Fold e Flip. Da qualche anno infatti la filosofia del brand, più che cambiata, è stata diversificata ed è in continuo aggiornamento.

Sono tante le notizie che arrivano negli ultimi giorni in merito alla probabile data di presentazione delle nuove versioni pieghevoli. Si sta parlando insistentemente del 10 luglio, data che dovrebbe interessare il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. I terminali, di cui sono trapelate sul web diverse informazioni fino ad oggi, sono sempre più vicini e sarebbero pervenute anche delle conferme in merito all’evento Unpacked.

Qualcuno giurerebbe di aver visto qualche immagine, ma oggi le informazioni sono ancora più importanti. Per quanto riguarda il dispositivo a conchiglia di Samsung, ovvero il Galaxy Z Flip6, sono arrivate delle specifiche tecniche sul web.

Samsung Galaxy Z Flip6, svelate alcune specifiche tecniche

Secondo quanto riportato dal celebre sito SmrtPrix, il prossimo Galaxy Z Flip6 di Samsung dovrebbe arrivare innanzitutto con un display Dynamic AMOLED 2X. Questo avrà una risoluzione in 2640 x 1080 p e dunque in FHD+. La frequenza di aggiornamento si spingerà fino a 120 Hz con l’ampiezza che resterà di 6,7″. Il display esterno, un’unità Super AMOLED da 720 x 748 pixel, raggiungerà i 3,4″.

Il processore dovrebbe essere con alta probabilità uno Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy mentre le varianti di memoria disponibili dovrebbero essere rispettivamente di 256 e 512 GB. La fotocamera principale del Samsung Galaxy Z Flip6 dovrebbe essere da 50 MP con apertura f/1.8 con PDAF. Il sensore ultrawide resterebbe uguale e dunque da 12 MP con apertura f/2.2. Lato frontale ecco anche in questo caso un sensore uguale a quello dello scorso anno da 10 MP.

Al momento si tratta di indiscrezioni, ma siccome la data dell’evento si avvicina, tutto assume caratteri sempre più veritieri.