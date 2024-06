MINI ha ufficialmente lanciato il suo ultimo gioiello automobilistico sul mercato italiano. Ovvero il crossover elettrico Aceman. Dopo il debutto al Salone di Pechino lo scorso aprile, il veicolo è ora disponibile per la visualizzazione. Oltre che per la configurazione e l’ordine direttamente sul sito ufficiale della casa automobilistica. L’ automobile ha un design compatto e moderno che si sposa perfettamente con le esigenze della guida urbana. Ciò per le sue dimensioni che prevedono una lunghezza di 4,07m, una larghezza di 1,75m e un’altezza di 1,5m. L’ auto dispone poi di un bagagliaio con una capacità di 300 litri. Espandibile però fino a 1.005l abbassando i sedili posteriori. Così da regalare una maggiore praticità e versatilità per i guidatori.

MINI Aceman: allestimenti e prezzi, personalizzazione e accessibilità

Il veicolo è proposto in due versioni distintive. Ovvero l’ AcemanE e AcemanSE. La prima è equipaggiata con un motore elettrico da 135kW (184CV) e 290Nm di coppia. Dispone poi di una batteria da 42,5kW e offre un’autonomia stimata di 310km. La seconda versione, invece, è dotata di un motore da 160kW (218CV) e 330Nm di coppia. In più la batteria più grande da 54,2kWh consente un’autonomia estesa fino a 406km. Rendendo l’ auto ideale per chi cerca una maggiore libertà di guida senza compromettere le prestazioni.

Il MINI Aceman è disponibile in diversi allestimenti che soddisfano le esigenze di ogni cliente. Vi è , ad esempio, la versione partire Essential. Quest’ ultimo presenta già cerchi in lega da 17 pollici, tetto in tinta con la carrozzeria, e un display centrale del sistema intrattenimento da 9,4 pollici. Gli interni sono impreziositi da materiali di qualità. Come il tessuto Black/Multitone e un volante in pelle artificiale regolabile in altezza e profondità. Oltre a tutto ciò, MINI mette a disposizione anche alcuni pacchetti di personalizzazione. Grazie ai quali gli acquirenti possono adattare ulteriormente il veicolo alle proprie preferenze.

Insomma, con l’introduzione dell’Aceman sul mercato italiano, la casa automobilistica punta a consolidare la sua posizione nel settore dei veicoli elettrici compatto-lusso. Il crossover si presenta dunque come una scelta appetibile per gli appassionati del brand. Grazie alla combinazione di design iconico, prestazioni brillanti e un’autonomia adeguata.