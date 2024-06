Le applicazioni sono sicuramente la base su cui si fondono gli smartphone. Ne esistono veramente tante e di diverso tipo, ma alcune sono sicuramente più fondamentali di altre.

Tutte le applicazioni, per rimanere al top, devono ciclicamente subire un restyling, proprio perché la tecnologia avanza e gli utenti cercano sempre l’ottimizzazione dell’esperienza sulle piattaforme.

WhatsApp, ad esempio, è un’applicazione che si rinnova parecchio, ma nell’ambito della messaggistica, non è di certo l’unica.

Recentemente, infatti, Google ha deciso di effettuare un restyling a una delle sue applicazioni più importanti.

Si tratta di Google Messaggi, ed è la piattaforma sviluppata da Google per lo scambio di messaggi Sui dispositivi Android.

Google Messaggi: come cambierà l’applicazione?

Google Messaggi è un’ottima applicazione per lo scambio di messaggi tra gli utenti, non solo di testo ma anche multimediali, che può contare su un’interfaccia intuitiva, strumenti moderni e soprattutto sulla crittografia end-to-end, per rendere i messaggi più sicuri.

Come detto in precedenza, nei mesi scorsi, Google ha annunciato l’inizio di alcuni test per migliorare l’interfaccia di questa piattaforma.

I cambiamenti che arriveranno con gli aggiornamenti riguarderanno appunto principalmente l’interfaccia per la condivisione dei contenuti e il design dell’applicazione.

Lo scopo è quello di rendere il design di Google Messaggi più pulito e intuitivo, permettendo agli utenti di accedere in modo rapido e selezionare velocemente sia i contatti che i contenuti multimediali da condividere con gli altri.

La nuova schermata per la condivisione mostrerà le ultime cinque chat con gli utenti, e in alto a destra sarà presente l’opzione per l’invio dei contenuti a un contatto specifico.

In questo modo Google intende migliorare in modo intuitivo la performance della piattaforma, aggiungendo inoltre più opzioni per la personalizzazione e la possibilità di scegliere alcune preferenze.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile per alcuni utenti della versione beta, ma a breve dovrebbe arrivare su tutti i dispositivi Android.