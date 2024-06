Web e truffe: il nuovo messaggio che mette in ginocchio gli utenti

Dopo averne viste veramente tante di truffe, sembra essere tornato il pericolo che molti credevano di aver scongiurato. Secondo quanto riportato, un nuovo messaggio molto particolare avrebbe preso di mira diversi utenti tirandoli in un vortice senza fine.

Truffe di questo genere non fanno altro che rubare dati e soldi agli utenti, i quali spesso non si rendono conto di quello che accade.

Truffa in atto sul web: questa è la peggiore del momento secondo gli utenti

“It’s been 364 days since you registered on our platform for automatic cloud Bitcoin mining. Your devices were linked to our platform by Email address.

You were inactive, but the cryptocurrency was still collected automatically from your device.

During your absence, you made 1.3426 BTC ($890707.77) USD through cloud mining.

Your balance: 1.3426 BTC ($890707.77)

Continue

If the link does not work, please copy it manually and paste it into your browser’s address bar from the textarea below“.

Questo messaggio e-mail mette in difficoltà le persone perché gli fa credere di essere collegate ad una piattaforma di criptovalute. In più, secondo quanto scritto all’interno del testo, i truffatori avrebbero parlato anche di una cifra enorme di denaro che sarebbe stata prodotta durante l’assenza del malcapitato.

Truffe di questo genere non fanno altro che mettere in difficoltà gli utenti, soprattutto quando effettivamente hanno un conto del genere aperto. Qualcuno, credendo che si tratti proprio di quel conto che aveva aperto tempo addietro, potrebbe cascarci senza pensarci troppo. È proprio in questo modo che diverse persone hanno perso i loro dati personali ma anche dei soldi.

In realtà controllando l’indirizzo e-mail mittente si capisce già che non si tratta di un indirizzo attendibile. Queste truffe infatti sono molto comuni e vengono riconosciute al proprio da questo aspetto particolare. Fate dunque molta attenzione a tante cose prima di dare per buono un messaggio in quanto potrebbe diventare totalmente deleterio.