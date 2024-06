Tra la sua vasta gamma di proposte mobile, l’operatore telefonico italiano TIM propone anche numerose offerte dedicate ai suoi clienti con una età inferiore ai 18 anni. Si tratta delle offerte mobile appartenenti alla gamma TIM Junior. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato questo catalogo, proponendo l’attivazione di nuove offerte ora con supporto alla navigazione su rete 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Junior, nuove offerte mobile ora con supporto alla navigazione in 5G

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano TIM ha aggiornato le sue offerte mobile della gamma TIM Junior. Come già accennato in apertura, ora queste offerte potranno offrire ai clienti la navigazione sulle nuove reti 5G. Questo è dovuto al nuovo servizio commerciale denominato 5G Ultra , che permette dunque di navigare ad una velocità massima pari a 2 gbps in download e 300 mbps in upload.

Una delle offerte più economica di questa gamma è TIM Junior Mese. Quest’ultima ha infatti un costo di soli 7,99 euro al mese. Nel bundle mensile, sono inclusi numerosi giga per navigare. In particolare, si potranno utilizzare fino a 30 GB di traffico dati se si pagherà tramite credito residuo. Il traffico dati sarà invece pari a 60 GB pagando tramite il metodo di pagamento automatico TIM Ricarica Automatica. L’offerta include poi fino a 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.

C’è poi disponibile anche l’offerta mobile denominata TIM Junior Pack 12 Mesi. Quest’ultima ha un costo annuale di 79 euro per 12 mesi. Dopo di che, il costo dell’offerta passerà a 7,99 euro al mese. Il bundle dell’offerta è pressoché uguale a quello dell’offerta precedente, quindi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e fino a 60 GB di traffico dati, validi come già detto per navigare in 5G.

Con tutte queste offerte è prevista l’attivazione del piano tariffario TIM Base19 che prevede un costo di 29 centesimi per ogni SMS inviato.