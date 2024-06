NIO, il rinomato produttore automobilistico cinese, ha da pochissimo annunciato l’arrivo del suo ultimo SUV elettrico. Si tratta del NIOEL8, ufficialmente in arrivo sul mercato europeo. Conosciuto come ES8 in Cina, il veicolo segna un passo molto importante nell’espansione del marchio. Il quale intende spingersi oltre i confini asiatici. Inizialmente debuttando in Norvegia e ora disponibile anche in Danimarca. Ma anche in Germania, PaesiBassi, Svezia e altri paesi scandinavi. Il nuovo EL8 promette già di soddisfare le esigenze dei consumatori europei con stile e innovazione.

NIO EL8: caratteristiche, capacità e innovazione tecnologica

La vettura si distingue per le sue imponenti dimensioni. Essa misura 5.099mm in lunghezza, 1.989mm in larghezza e 1.750mm in altezza. Una spaziosità che consente di ospitare comodamente fino a sei passeggeri su tre file di sedili. Garantendo un ambiente interno confortevole e lussuoso. Il design è caratterizzato da linee pulite e minimaliste. Il tutto realizzato con materiali sostenibili, al fine di garantire un impatto ambientale ridotto. Il sistema di intrattenimento è assolutamente all’avanguardia. È infatti presente uno schermo AMOLED da 12,8pollici e un head-up display da 16,3pollici per una guida più sicura e intuitiva.

È previsto un doppio motore elettrico. Un’unità da 180kW all’anteriore e una da 300kW al posteriore. Così da fornire trazione integrale e prestazioni eccezionali. L’accelerazione da 0 a 100km/h richiede solamente 4,1 secondi, con una velocità massima di 200km/h. Il NIOEL8 supporta la ricarica rapida fino a 185kW in corrente continua. Così da rendere l’ auto ideale per lunghi viaggi senza la necessità di fastidiose soste per la ricarica.

Oltre a tutto ciò, la vettura garantisce anche un’esperienza di guida avanzata, grazie al sistema NIOAQUILA SuperSensing. La sicurezza è al primo posto. Grazie a sofisticati sistemi di assistenza alla guida avanzati. Destinati a migliorare la consapevolezza del conducente e la protezione dell’ auto. I prezzi iniziano da 82.900€ per la versione con batteria in leasing. Mentre la variante di proprietà parte da 94.900€. Fino ad arrivare a circa 110.000€ per la configurazione più avanzata.