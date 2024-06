Google Play presenta la sezione “Sicurezza dei dati” relativa alle applicazioni che sono state scaricate e che prevedono la registrazione. Un nuovo aggiornamento ha introdotto una nuova voce: “Cancellazione dati”. Quest’ultima consente di eliminare velocemente l’account collegato. Con un solo passaggio è possibile cancellare dati anagrafici, e-mail ed anche le possibili informazioni sensibili comprese, come le preferenze e la localizzazione, ad esempio. Inoltre, viene fornita la possibilità di chiedere agli sviluppatori di rimuovere specifici dati e non l’intero account.

Una nuova funzione su Google Play cancella più velocemente gli account

L’intervento ha permesso di rendere obbligatoria l’implementazione di un nuovo sistema per eliminare i propri profili all’interno delle app in modo veloce e completo. Una politica simile è stata adottata da Apple per il suo App Store già dal 30 giugno 2022. Il ritardo presentato da Google si è dunque fatto notare. Ora finalmente l’azienda di Mountain View ha introdotto la funzione che risulta essere particolarmente utile per tutti gli utenti.

Quest’ultimi, infatti, utilizzandola potranno esercitare un controllo maggiore sui propri dati personali. La funzione oltre che da dispositivi mobili è accessibile anche via web. In questo modo è possibile gestire i propri dati, cancellare gli account o informazioni personali specifiche senza dover necessariamente reinstallare l’applicazione in questione che è stata precedentemente rimossa dal dispositivo.

Recentemente Google sta intervenendo attivamente per introdurre nuove funzioni riguardo la Privacy dei suoi utenti. Oltre alla cancellazione semplificata degli account l’azienda di Mountain View ha annunciato che dal 1 dicembre 2024 i dati di viaggio che vengono registrati da Timeline non saranno più salvati sul cloud. Quest’ultimi saranno archiviati direttamente sul dispositivo che si sta usando in quel momento facilitando la gestione dei propri dati e della sicurezza di quest’ultimi. Interventi di questo tipo dimostrano l’impegno di Google nel settore della privacy uno dei più importanti al momento se si considera il periodo complesso del mercato tecnologico.