Da Esselunga trovi le SUPER OFFERTE sul meglio della tecnologia

Fino a mercoledì 19, per te ci sono le offerte pazze di Esselunga sui migliori device tech del momento. Se vuoi risparmiare e spendere poco, devi correre assolutamente in uno store e mettere nel carrello quel che più desideri prima che le scorte giungano al termine. Da Esselunga, infatti, non ci sono soltanto prodotti alimentari fantastici di ogni tipo, ma anche dispositivi come smartphone, tablet e smartwatch oltre ad elettrodomestici potentissimi a prezzi stracciati.

Il volantino di Esselunga ti farà impazzire con le sue stupefacenti promozioni. Solo per qualche altro giorno, oltre a quello standard, c’è infatti un secondo volantino dedicato esclusivamente ai prodotti tecnologici. I negozi Esselunga ti stanno aspettando! Ce ne sono tantissimi in tutta Italia, quindi non hai scuse. Non sai dove sia lo store più vicino? Vai sul sito web ufficiale del negozio e cerca nella sezione apposita. Ti consigliamo anche di controllare se ciò che vuoi acquistare sia disponibile per l’acquisto online!

Ready, set and Begin: corri da Esselunga e non perdere le promo

Da Esselunga si respira un’aria magica ricca di sogni avverati. Acquista finalmente un nuovo smartphone e realizza i tuoi desideri. Puoi portare a casa un meraviglioso, potente e moderno iPhone 15 Apple pagandolo appena 748,00 euro. Vuoi cambiare tv? La tua è così vecchia che i canali sono quasi in bianco e nero? Metti nel carrello la grandiosa e contemporanea smart Tv LG ora acquistabile al costo ultra conveniente di appena 349,00 euro. Esselunga ti dona tantissime opportunità con le sue offerte, devi solo allungare una mano e coglierle!

Per te c’è anche una comodissima aspirapolvere senza fili Rowenta al costo imbattibile di soli 155,99 euro. Potrai pulire casa senza dover pensare a staccare e riattaccare la spina in continuazione. E se acquistassi da Esselunga dei nuovi auricolari? Non vuoi spendere troppo? Allora scegli i TWS SBS ONE ora venduti in store a soltanto 17,94 euro. Se però vuoi qualcosa che non ha nessun altro e vuoi distinguerti, ti consigliamo di approfittare dello sconto super sul Videoproiettore Philips ora a soli 99,00 euro. Tutte le altre promo sono visualizzabili nel volantino qui sotto! Non dimenticare di andare da Esselunga prima della scadenza, vai sul sito per scoprire tutti gli store aderenti al volantino.