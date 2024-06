SCONTI SHOCK: da UNIEURO partono nuove OFFERTE in volantino

Gli sconti da Unieuro sono pura follia. Offerte pazzesche sui più favolosi dispositivi per la casa ti stanno aspettando in volantino.

Unieuro esaudisce qualsiasi sia il tuo sogno di acquisto tech nascosto nel cassetto! Se desideri comprare un nuovo smartphone e dire addio al tuo perché ormai troppo lento avrai un mucchio di offerte grandiose tra cui scegliere. I dispositivi dei grandi brand ti aspettano sia sulla pagina web che tra gli scaffali dello store a prezzi ultra convenienti. Potresti trovare qualcosa che credevi fosse al di fuori dal tuo budget ad un prezzo così conveniente da poterlo finalmente acquistare! Unieuro, inoltre, ti dona l’opportunità di rateizzare il costo totale della tua spesa o del singolo device in modo da poter comprare qualcosa di più costoso senza doverlo pagare una sola volta. Approfitta di questo metodo di pagamento per portare a casa un nuovo elettrodomestico.

Compra ora da Unieuro, approfittando dei meravigliosi sconti, un nuovo frigo e butta via quello vecchio così rumoroso e poco capiente. Ci sono diversi brand e molti design tra cui scegliere in modo da trovare il dispositivo che si adatti al meglio al tuo arredamento. Nel Volantino esclusivo Unieuro trovi infatti i migliori elettrodomestici Hisense a prezzi mai visti, talmente scontati che non riuscirai a resistere. Le promozioni, così come quelle del volantino standard, sono presenti sia sul sito web Unieuro che in negozio, quindi ora sta solo a te scegliere come preferisci procedere per l’acquisto. Non perdere nessuna promozione allettante, scopri cosa nasconde per te il nuovissimo volantino valido fino alla prossima settimana.

Promozioni imperdibili sugli elettrodomestici più potenti da Unieuro

Un volantino speciale è ora attivo fino al 20 di giugno. Da Unieuro puoi acquistare per un periodo limitato gli elettrodomestici Hisense ad un costo imperdibile. Puoi approfittarne e comprare il meglio del meglio scegliendo di pagare in 10 comodissime rate a tasso zero. Troverai cose come una lavatrice moderna e grandiosa al costo eccezionale di 449,90 euro. Scegli di non farti scappare le promo e compra un enorme frigorifero a due ante con distributore d’acqua al prezzo assurdo di 1199 euro. E se acquistassi invece un forno con cui darti alle prodezze culinarie a soli 299,99 euro?

Da Unieuro trovi poi una Cantina da vino per dare feste chic o per conservare al meglio la tua collezione! Pagala solo 299,90 euro. Ti serve magari un frigorifero combinato che si incastri perfettamente con il tuo arredamento? Lo troverai e potrai pagarlo solo i 499,90 euro. Non perdere le altre promo che puoi visualizzare nel volantino speciale qui sotto e vai sul sito per acquistare quel che vuoi.

