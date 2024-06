Renault e Twingo Elettrica: partnership con la Cina per ridurre i costi

Non molti giorni fa si vociferava di una possibile collaborazione tra Renault e Volkswagen per la creazione congiunta di nuove auto elettriche compatte, come la Twingo e la ID.1. L’accordo è però saltato. Ora, veniamo a sapere che Renault ha stretto una partnership con una società cinese per ridurre i costi di ricerca e sviluppo della Twingo elettrica.

Secondo le informazioni disponibili, Renault ha firmato un accordo con un’azienda cinese, anche se non si sa esattamente quale, per tagliare i costi relativi alla nuova Twingo elettrica, che dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Grazie a questa nuova partnership, la presentazione della Twingo è stata confermata e avverrà il prossimo anno.

La nuova Twingo sarà di origine cinese grazie alla partnership di Renault

Come accertato dallo stesso Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, questa nuova collaborazione è fondamentale per rispettare la tabella di marcia e per poter dare alla clientela un’auto che abbia il prezzo considerato. La Renault, con la partnership, vuole cercare di abbassare i costi e rendere la Twingo più redditizia che mai. La società stravolgerà l’intera ingegneria per la creazione delle auto e il modo in cui accede ai vari componenti utili.

In merito alla partnership sfumata con Volkswagen, ora si hanno più dettagli su quanto accaduto. Pare che la Renault spingesse per tale collaborazione e che sia rimasta delusa da non poter fare affidamento su un’altra società europea. Si è vista costretta quindi a cercare un’alternativa al più presto e per fortuna ci è riuscita in fretta.

La nuova Twingo elettrica della Renault potrebbe portare l’azienda ad un nuovo livello di sostenibilità oltre che di accessibilità per le proprie vetture. Attraverso la partnership con questa non conosciuta società cinese, la Renault spera così di abbassare i prezzi rendere l’acquisto della Twingo possibile ad una vasta cerchia di utenti. Magari fra non molto sapremo chi è esattamente questa misteriosa società. Ora dobbiamo solo attendere altri dettagli per sapere se l’azienda riuscirà a rientrare nei costi prefissati.