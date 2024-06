Fiat Pandina e la nuova Panda 2024: cosa aspettarsi?

Per la prima volta, da quando è stato annunciato il modello, compaiono alcuni dettagli riguardanti la nuova Fiat Panda nella versione di serie. L’auto pare sarò molto diversa dall’attuale e presenterà molte modifiche. Intanto, oltre ad attendere la Panda, gli appassionati aspettano con impazienza i dettagli riguardanti il costo della Fiat Pandina.

La Fiat Panda Hybrid, che molti di noi hanno amato i questi anni, andrà purtroppo in pensione. L’Unione Europea ha richiesto che da luglio le nuove vetture abbiano sistemi di assistenza elettronici che vadano a migliorare la sicurezza dei passeggeri, ma la Fiat ha deciso di non aggiornare la Hybrid e che al suo posto produrrà invece la Pandina che avrà tutto quel che serve per adattarsi agli standard. L’auto è un’edizione speciale avente il medesimo design della Panda Hybrid all’esterno e che presenta miglioramenti ed integrazioni interne. La Pandina è quindi un restyling solo temporaneo, creato in via momentanea finché non arriverà la Panda di quest’anno. Essa avrà alcuni aspetti familiari, tuttavia vi troveremo anche molta innovazione al suo interno.

Cosa si sa fino ad ora della nuova Fiat Panda di quest’anno

Non sappiamo ancora moltissimo sull’attesissima Fiat Panda 2024, Stellantis non ne ha ancora svelato completamente il design. Grazie però a un recente teaser abbiamo potuto vedere alcuni dettagli del modello. Il teaser mostra infatti in modo abbastanza chiaro il design dei cerchi e del paraurti anteriore, confermando un aspetto squadrato in linea con la concept car. Pare poi che la carrozzeria sarà anche disponibile in una colorazione giallo brillante. Forse, presumono gli esperti, l’auto seguirà uno stile pop ritrovabile anche nella Renault 5 E-Tech, vettura disponibile in colori vivaci come il verde e il giallo.

Il lancio globale dovrebbe avvenire ad agosto e ci aspettiamo ulteriori dettagli sulla nuova Fiat Panda nelle prossime settimane. Siamo curiosi di scoprire quanto il modello sia cambiato rispetto alla generazione attuale e se tutte le nostre aspettative verranno soddisfatte. Ovviamente, poi, non vediamo l’ora di conoscerne il costo!