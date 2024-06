Manca ancora diverso tempo al lancio della nuova serie di top di gamma della famiglia Xiaomi, che dunque arriverà così alla numero 15, tutto ciò è in programma per l’autunno di quest’anno ciò non toglie che però le indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei device cinesi sono già entrate in circolazione e si fanno via via più insistenti.

Nelle scorse ore a buttare un occhio su Xiaomi 15 è stato il conosciuto leader Digital Chat Station che sul noto social alla cinese Weibo ha condiviso alcuni interessanti dettagli sul prossimo device di Xiaomi, stando a questi ultimi lo smartphone dovrebbe essere uno dei primi ad arrivare con al suo interno il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 gen 4, futuro top di gamma dell’azienda.

Tanti miglioramenti

Secondo il leaker lo smartphone Xiaomi potrà vantare un display OLED piatto con tecnologia LTPO e risoluzione 1.5 K, la diagonale non viene specificata ma non dovrebbe discostarsi molto da quella di Xiaomi 14.

Da un punto di vista delle memorie, invece dovremmo avere tra le mani le classiche configurazioni che porteranno ad un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di storage.

Il pezzo forte sarà invece il comparto fotografico, il device dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario OmniVision da 50 megapixel 1/1,3” Supportato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo anche esso da 50 megapixel in grado di garantire uno zoom 3x.

Per quanto riguarda il riconoscimento biometrico invece sarà presente un sensore a ultrasuoni integrato nello schermo per il riconoscimento delle impronte digitali, al di sotto di quest’ultimo ovviamente ci saranno due altoparlanti e un potente motore per la vibrazione.

Per quanto riguarda invece la batteria e la velocità di ricarica, non sono trapelati i dati quantitativi ma è emerso che Xiaomi ha lavorato per migliorare la qualità dei materiali costruttivi delle celle garantendo così una riduzione dello spessore ma allo stesso tempo un aumento della capacità, non è dunque esagerato pensare che Xiaomi 15 possa arrivare a 5000mah di capacità.