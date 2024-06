Dal 9 Giugno 2024, TIM ha lanciato la sua nuova iniziativa, la Promo 5G Ultra. Quest’ ultima è destinata a rivoluzionare l’esperienza di connessione mobile per i nuovi clienti dell’operatore. La promozione consente di beneficiare gratuitamente per i primi 3 mesi del profilo 5G Ultra. Caratterizzato da velocità di navigazione fino a 2Gbps in download e da una prioritaria accesso alla rete mobile TIM. L’ offerta è disponibile esclusivamente per coloro che attivano determinate promozioni mobili che non includono già il profilo 5GUltra.

TIM: le novità non finiscono qui

Prima di questa novità, le promo TIM con accesso al 5G erano tutte limitate a un profilo di velocità unico, fino a 2Gbps in download e 150Mbps in upload. Ma con l’introduzione della 5GUltra si sono aggiunti due distinti profili. Il primo è quello riservato a specifiche soluzioni che già includevano la massima velocità potenziate senza costi aggiuntivi fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload. Il secondo è la versione, disponibile per le nuove attivazioni di alcune promo mobili che precedentemente supportavano solo il 4G. Quest’ultimo garantisce fino a 250Mbps in download e a 75 Mbps in upload. Ma non include la prioritaria accesso alla rete mobile TIM.

L’obiettivo dell’ operatore è quello di offrire ai nuovi clienti la possibilità di sperimentare le potenzialità del 5GUltra senza alcun costo iniziale. Dopo il periodo gratuito di 3 mesi, si potrà continuare ad utilizzare il servizio al prezzo super scontato di 1,99€ al mese. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza di navigazione in generale. Ma anche a stimolare l’adozione della massima velocità e ad ampliare la copertura di TIM nel settore della telefonia mobile avanzata.

Insomma, avvalendosi di tutte queste soluzioni i nuovi clienti avranno la possibilità di esplorare le nuove frontiere della connessione con prestazioni eccezionali e accesso. Con un’offerta così competitiva e innovativa, il gestore si pone all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni. Continuando a investire nell’evoluzione tecnologica per soddisfare le crescenti esigenze di connettività degli italiani