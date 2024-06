Spotify, il celebre servizio di streaming musicale, si prepara a implementare importanti cambiamenti che influenzeranno sia i costi degli abbonamenti che i servizi offerti agli utenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, è in programma non solo un aumento dei prezzi attuali degli abbonamenti, ma anche il lancio di un nuovo tipo di abbonamento con caratteristiche avanzate.

I nuovi abbonamenti di Spotify

Si prevede un aumento del costo degli abbonamenti di circa 5 dollari rispetto ai prezzi attuali. Questo nuovo piano non si concentrerà solo sulla tariffazione, ma includerà strumenti per migliorare l’esperienza musicale degli utenti, come la possibilità di creare playlist personalizzate e gestire le librerie musicali, oltre all’accesso a una qualità audio superiore.

Gray Munford, portavoce di Spotify, ha dichiarato a The Verge: “In Spotify, siamo sempre alla ricerca di nuove idee per migliorare l’esperienza dei nostri utenti e offrire più valore. Al momento non possiamo commentare le speculazioni su eventuali nuove funzionalità.”

Uno degli aggiornamenti più attesi è il lancio dell’abbonamento HiFi, originariamente previsto per il 2021 ma ancora in fase di sviluppo. Questo livello di abbonamento punta a offrire un audio lossless a 24 bit, garantendo la massima qualità di ascolto disponibile. Secondo quanto trapelato su Reddit, l’abbonamento HiFi supporterà una qualità lossless fino a 2.117 kbps e audio a 24 bit/44,1 kHz utilizzando il formato FLAC.

Il futuro della musica digitale

Con queste nuove iniziative, Spotify mira a mantenere la sua posizione di leader nel mercato dello streaming musicale, cercando di bilanciare innovazione e risposta alle esigenze degli utenti. Il 2024 potrebbe essere un anno cruciale per verificare se questi miglioramenti promessi si tradurranno in una migliore esperienza per gli abbonati in tutto il mondo. Mentre Spotify implementa questi aggiornamenti, l’industria osserva attentamente per capire come queste mosse modelleranno il futuro del consumo di musica digitale.