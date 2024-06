Spotify, audio lossless: questa soluzione potrebbe avere un costo aggiuntivo

Gli utenti che ne fanno largo utilizzo hanno avuto modo di vedere come negli ultimi anni Spotify sia cambiato. La piattaforma streaming musicale che si occupa di concedere ogni forma di musica al pubblico è stata modificata nel profondo, introducendo tanti nuovi aspetti.

C’è chi usa la versione gratuita, che ormai non è un granché, e chi utilizza la versione a pagamento che è diventata una vera e propria risorsa quotidiana. Secondo quanto riportato, non manca molto all’arrivo della nuova piattaforma Spotify Hi-Fi, una soluzione che molto probabilmente sarà a pagamento. Da qui deriverà la possibilità di ascoltare la musica alla massima qualità possibile, con un’introduzione in particolare che dovrebbe essere quella dell’audio lossless. Ciò significa che la qualità sarà senza alcuna perdita, ma almeno per il momento sembra che ci sia bisogno di aspettare.

Spotify prepara l’arrivo dell’audio lossless, una nuova risorsa per la musica in alta qualità

Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni, ci dovrebbe essere una grande novità ben presto per Spotify che consiste nell’arrivo dell’audio lossless. In realtà non finisce qui, siccome ci saranno anche nuovi strumenti utili per gli utenti al fine di poter generare delle playlist specifiche per ogni tipo di evento, periodo dell’anno o attività. Tutto ciò costerà un aumento agli utenti, siccome chi vorrà queste risorse dovrà pagare, secondo quanto prodotto dalle indiscrezioni, circa 5 dollari all’anno.

In questo modo Spotify Premium arriverebbe a costare, con opzione Hi-Fi inclusa, circa 16,99 euro al mese. La qualità audio sarà la più elevata mai vista prima e di certo gli utenti se ne accorgeranno, ancor di più utilizzando delle cuffie di alto livello. Al momento però non si sa quando la funzionalità arriverà ufficialmente, anche perché inizialmente si sosteneva dovesse arrivare nel 2021. Di certo sono stati fatti passi avanti e prossimamente dovrebbero esserci grandi novità in merito alla situazione.