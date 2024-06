Samsung si prepara a stupire il mondo tecnologico con una serie di nuovi prodotti che saranno svelati durante il prossimo evento Unpacked. Tra le anticipazioni più attese, spiccano i Galaxy Buds 3 Pro. Ovvero gli auricolari all’avanguardia che promettono un’esperienza audio immersiva e una cancellazione attiva del rumore. Oltre questi, sono attesi anche altri aggiornamenti importanti per i dispositivi pieghevoli della serie Z. Stiamo parlando del Galaxy ZFold6 e del Z Flip6. Questi smartphone promettono di rivoluzionare il concetto di device mobili, con specifiche impressionanti e materiali innovativi come il titanio. Con batterie potenziate e fotocamere di alta qualità, essi si preannunciano essere dei veri gioielli tecnologici.

Samsung: le novità non sono finite

Ma non è tutto. Samsung rivelerà anche i nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch, tra cui il GalaxyWatch7 e il WatchUltra. Con cassa circolare e linee squadrate, questi dispositivi offriranno funzionalità avanzate per monitorare la salute e il benessere degli utenti. Il GalaxyWatchUltra si distinguerà per la sua robustezza, con resistenza all’acqua e ai danni da urto. Mentre il Watch7 si concentrerà su un design elegante e una luminosità del display senza precedenti. Entrambi gli orologi saranno alimentati da processori di ultima generazione e offriranno una connettività LTE avanzata. Garantendo così una perfetta integrazione con lo stile di vita digitale di ogni cliente.

Infine, tra le novità più sorprendenti, troviamo l’anello smart GalaxyRing. Un accessorio disponibile in diverse misure e colori, che promette di rivoluzionare il concetto di monitoraggio della salute personale. Dotato di funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri vitali, l’anellosmart offrirà un’autonomia di una settimana e sarà dotato di una modalità smarrito per evitare il furto e facilitarne il ritrovamento. Con un abbonamento opzionale per funzioni premium, il piccolo dispositivo si preannuncia come un oggetto indispensabile per gli amanti del fitness e del benessere.