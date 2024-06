OFFERTE SUPER da Esselunga su dispositivi tecnologici da urlo

Perché non ottimizzare il tuo tempo andando in uno dei meravigliosi store Esselunga? Puoi fare la spesa e scoprire tutti i suoi prodotti alimentari e acquistare anche dispositivi tecnologici di ultima generazione a prezzi ultra convenienti. Ebbene, Esselunga potrebbe essere per te il miglior negozio grazie a tutte le sue fantastiche promozioni su prodotti diversificati ed appartenenti ad ogni categoria esistente.

Approfitta ora, proprio in questo istante, delle promo presenti nel suo volantino dedicato ai dispositivi tecnologici migliori. Ci sono da Esselunga, fino al 19 giugno, prodotti di brand famosissimi in sconto. Puoi scegliere tra smartphone, smart tv gigantesche, auricolari isolanti e molto altro ancora. Non troverai facilmente un altro negozio completo come Esselunga e soprattutto che sia altrettanti economico.

Smartphone Apple e molto altro in promozione esclusiva da Esselunga

Da Esselunga ti stanno aspettando alcuni dei device mobili più famosi a prezzi ultra convenienti. Acquista uno smartphone Apple optando per un potentissimo iPhone 15, lo pagheresti soltanto 748,00 euro! Ti segnaliamo anche la grandiosa TV LG al costo eccezionale di soli 349,00 euro. Cercavi forse una nuova aspirapolvere ma volevi passare ad un dispositivo wireless? Scegli da Esselunga la Rowenta senza fili al prezzo incredibile di 155,99 euro.

Tra gli scaffali di Esselunga ci sono anche meravigliosi auricolari in promozione per ascoltare musica e chiamare comodamente dalla spiaggia senza sporcare il tuo smartphone di sabbia. Compra le TWS Sony al 60% pagandole appena 39,96 euro o scegli un’opzione più conveniente acquistando i TWS SBS ONE al prezzo assurdo di soli 17,94 euro. Vuoi guardare le partite degli europei come se fossi allo stadio? C’è per te un fantastico Videoproiettore Philips al costo speciale di 99,00 euro. Che ne pensi di una TV LED Thomson al prezzo molto allettante di soli 299,00 euro? Esselunga ti propone molti altri dispositivi in offerta, questi non sono che esempi. Sfoglia le immagini qui sotto e scopri quali possano essere i prodotti che ti interessano. Corri sul sito e scopri se hai la possibilità di acquistare direttamente sulla sua pagina (cliccando proprio qui) o se devi correre nello store più vicino.