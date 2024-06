Apple ha annunciato l’arrivo del suo nuovo iOS 18. Da quel momento sono tante le novità emerse in relazione alla nuova versione del sistema operativo per i dispositivi iPhone. L’annuncio è arrivato nel corso del keynote di apertura della WWDC 2024. Secondo quest’ultima oltre ad una serie di novità previste per la personalizzazione della Home e del Centro di Controllo dei dispositivi, sono presenti anche diversi cambiamenti minori che hanno il compito di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti Apple.

Tra tali novità arriva una particolarmente utile ed inspiegabilmente assente fino a questo motivo. Si tratta della ricerca rapida dei contatti presenti in rubrica tramite il dialer. La funzione sarà disponibile per tutti i cellulari, anche quelli prima degli smartphone ed offre agli utenti la possibilità di digitare il nome di un contatto anche usando il tastierino numerico con il dialer. Quest’ultimo mostrerà il primo contatto corrispondente più il link che porta ad una lista più completa.

Apple annuncia interessanti novità per iOS 18

C’è un ulteriore aggiornamento in arrivo che potrebbe portare a cambiamenti significativi. Si tratta dell’introduzione dell’avviso relativo alla ricarica lenta. Ma come funzionerà? Dopo aver installato iOS 18 gli iPhone invieranno agli utenti un avviso ogni volta che quest’ultimi utilizzeranno un caricatore che risulta troppo lento (probabilmente sotto i 18W o wireless).

Sarà anche presente un grafico della batteria che metterà in evidenza con il colore arancione i momenti in cui è stato utilizzato suddetto tipo di dispositivo per la ricarica. Quando appare l’avviso di “Caricatore lento” è disponibile una sezione dedicata alle informazioni relative a quest’ultimo. Al momento però la pagina di supporto risulta ancora inesistente. Secondo quanto ipotizzato quest’ultima spiegherà agli utenti di visionare i dettagli relativi alla funzione. Ciò sarà visionabile, molto probabilmente, dopo il rilascio sul mercato di iOS 18 previsto per il prossimo autunno.

Infine, è stata evidenziata la presenza di determinati limiti relativi al caricamento dei dispositivi iPhone 15. Tutti gli utenti che posseggono tali dispositivi possono recarsi nella sezione “Batteria” nelle Impostazioni ed impostare i limiti all’85%, 90% e 95%. Oltre quello già preesistente pari all’80%. Quest’ultima funzione offrirà la possibilità di gestire in modo più preciso la batteria del proprio dispositivo Apple prolungandone la durata.