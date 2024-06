Amazon, offerete di metà giugno pazzesche: sconti fino al 70%

Con il gran numero di offerte che pubblicano i grandi magazzini fisici sul territorio e soprattutto quelle proposte dai siti e-commerce alternativi, Amazon ha una grande attività da fare ogni giorno. Il colosso assoluto che viene usato da centinaia di milioni di utenti nel mondo è diventato tale proprio grazie alla sua caparbietà. Ogni giorno infatti si occupa di proporre al pubblico qualsiasi tipo di oggetto in sconto, indipendentemente dalla categoria all’interno della quale si trova.

Ovviamente c’è anche chi non riesce a beccare le migliori opportunità targate Amazon durante la giornata, che sia per lavoro o per altri impegni di forza maggiore. Proprio per queste tipologie di utenti, ecco una soluzione davvero unica: il nostro canale Telegram ufficiale. È proprio qui che vengono segnalate quotidianamente le migliori offerte del colosso e-commerce, selezionate minuziosamente dal nostro personale e messe online proprio per fornire una sorta di catalogo complessivo. Per entrare all’interno del canale tutto quello che bisogna fare è solo cliccare qui.

Amazon sbanca anche questa volta con un elenco pieno di offerte uniche nel loro genere

Sono proprio queste in basso le migliori offerte che potevate trovare oggi sul web per quanto concerne il mondo della tecnologia:

GoPro HERO12 Black – Action camera impermeabile con video Ultra HD 5.3K60, foto da 27 MP, HDR, sensore di immagine da 1/1,9″, streaming live, webcam, stabilizzazione, PREZZO: 346,00€, LINK

HyperX Cloud Stinger II, Cuffie da Gaming, Connessione Cablata a 3,5 mm, Audio Immersivo, Telaio in Plastica, Cuscinetti in Memory Foam Rivestiti in Similpelle, Adatto per PS4 e PS5, Nero, PREZZO: 41,99€, LINK

iRobot Roomba 697 Robot Aspirapolvere, Connessione WiFi, Pulizia ad Alte Prestazioni a 3 Stadi Dirt Detect, Smart Home Controllo con App, Collegamento Assistente Vocale, Grigio, PREZZO: 199,90€, LINK

Braun Series 5 Rasoio Elettrico Corpo Uomo, per Petto, Ascelle, Inguine E Zone Sensibili, Con Pettini Da 1 mm A 11 mm, Tecnologia SkinShield, 100 Min Autonomia Senza Fili, Idea Regalo, BG5370, PREZZO: 59,99€, LINK