Qualche giorno fa si è tenuta l’importante conferenza del settore del gaming di Xbox Games Showcase. Durante questo evento, sono stati annunciati tantissimi videogiochi in arrivo per la nuova console da gaming di casa Microsoft, ma a quanto pare non saranno tutte esclusive di questa console. Alcuni di questi videogiochi arriveranno infatti ufficialmente anche per la nuova console da gaming di casa Sony, ovvero la PlayStation 5. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Games Showcase, ecco i videogiochi che saranno disponibili anche per PlayStation 5

A quanto pare, anche sulla nuova console da gaming di casa Sony arriveranno molto presto tantissimi nuovi videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, anche sulla nuova PlayStation 5 arriveranno numerosi videogiochi che sono stati annunciati per la console Xbox durante la conferenza di Xbox Games Showcase. Tra questi, in particolare, sembra che i titoli che arriveranno per certo sulla console di Sony saranno 16, eccoli qui di seguito:

• Call of Duty: Black Ops 6

• DOOM: The Dark Ages

• Dragon Age: The Veilguard

• Fallout 76: Skyline Valley

• Expedition 33

• Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

• Sea of Thieves: Season 13

• Flintlock: The Siege of Dawn

• Diablo 4: Vessel of Hatred

• The Elder Scrolls Online: Gold Road

• Life is Strange: Double Exposure

• Mecha Break

• Wuchang: Fallen Feathers

• Atomfall

• Assassin’s Creed Shadows

• Mixtape

Per il momento non sappiamo se saranno resi disponibili per PlayStation 5 anche altri viodegiochi che sono stati annunciati durante la conferenza in questione. Oltre a questo, per il momento non sappiamo quali saranno le tempistiche di rilascio di questi viodegiochi. Vi terremo sicuramente aggiornati non appena arriveranno informazioni certe. Si tratta però certamente di un’ottima notizia l’arrivo di questi videogiochi per entrambe le console da gaming.

Ricordiamo che entrambi i big del settore propongono sempre tanti videogiochi in sconto, senza dimenticarci i loro piani in abbonamento, rispettivamente PlayStation Plus e Xbox Game Pass.