WhatsApp si tinge di viola: scopri come personalizzare la tua app!

WhatsApp è ormai un must nella vita di tutti i giorni. Non c’è persona che non lo usi, sia per lavoro che per tenersi in contatto con amici e familiari. Da quando è diventato parte di Meta, il gigante della messaggistica ha continuato a crescere, lasciando sempre più indietro i concorrenti.

La modalità viola

Pensate che ormai gli utenti sono più di 2 miliardi! È incredibile come WhatsApp riesca sempre a stupirci con nuove funzioni. Ogni aggiornamento porta qualche novità interessante, tanto che sembra non esserci mai un momento di pausa.

Un aspetto iconico di WhatsApp è il suo colore verde. Eppure, non tutti sanno che è possibile cambiare questa tonalità. Magari non vi è mai passato per la testa, ma esiste una “modalità viola” che potete attivare. Non è una funzione ufficiale di WhatsApp, quindi bisogna fare qualche passaggio in più ma se siete fan del viola (o dei BTS, come me) sono sicura che non vi peserà troppo farle.

Se avete un dispositivo Android, tutto ciò che vi serve è Nova Launcher, un’app di personalizzazione che potete scaricare dal Play Store. Una volta installata, impostate Nova Launcher come predefinito e cercate su Google un’immagine del logo di WhatsApp in viola, meglio se in formato PNG. Poi, tenete premuta l’icona di WhatsApp, scegliete “modifica” e caricate l’immagine appena scaricata. Voilà, avrete un WhatsApp tutto nuovo e viola!

Ma le sorprese non finiscono qui. WhatsApp sta lavorando su nuovi temi ufficiali. Presto, nella versione beta, potrete scegliere tra temi blu, rosa e, sì, anche viola! Oltre ai classici bianco, nero e verde, ovviamente.

Non si vive di sola estetica

Queste novità non sono solo estetiche. Pensate a quante volte WhatsApp è stato aggiornato con funzioni che hanno davvero migliorato la nostra esperienza. Dalla crittografia end-to-end alle chiamate video, l’app non smette mai di innovare. Ora, con la possibilità di personalizzare anche l’aspetto, l’uso di WhatsApp diventa ancora più personale e su misura.

WhatsApp continua a essere il leader indiscusso della messaggistica istantanea. Le nuove opzioni di personalizzazione, insieme alle funzioni sempre più avanzate, lo rendono un’app in costante evoluzione. Siamo curiosi di vedere cos’altro ci riserva il futuro! E voi, avete già provato la modalità viola?