Samsung Galaxy Z Fold e Flip6, saranno questi i colori dei pieghevoli

Da qualche anno a questa parte il lavoro di Samsung si è suddiviso su due diverse tipologie di smartphone. Oltre a quelli monoblocco a cui tutti sono abituati e che continuano a far vendere tanto, ci sono anche i pieghevoli. L’azienda orientale infatti vuole riuscire a trarre il meglio da entrambe le aree ed è per questo motivo che punta a migliorare sempre di più le sue gambe Galaxy Z Fold e Flip.

Con il discreto successo ottenuto negli ultimi anni, Samsung sta riuscendo a mettere in piedi un vero e proprio impero che tiene sotto scacco le altre aziende. Il problema è che gli altri colossi stanno crescendo per quanto riguarda lo sviluppo dei pieghevoli, con Apple che si prepara ad affacciarsi presto in questo mondo.

A tal proposito si sta pensando ad una svolta che potrebbe arrivare con i prossimi Galaxy Z Flip6 e Fold6. Almeno per il momento sul web sarebbero spuntate nuove notizie in merito all’estetica dei due prodotti pronti per luglio.

Samsung si prepara al lancio dei suoi prodotti di punta nel mondo dei pieghevoli, queste le colorazioni

Durante le ultime ore direttamente su X è intervenuto un famoso leaker che avrebbe anticipato le possibili colorazioni dei Galaxy Z Fold6 e Flip6.

Per quanto concerne il top di gamma, ovvero lo Z Fold6 di Samsung, si prevedono dei colori standard e dei colori esclusivi disponibili solo sullo shop online dell’azienda. Per quanto riguarda i primi, dovrebbero arrivare le tonalità Navy, Pink, Silver e Shadow. Per quanto riguarda invece le tonalità esclusive, si parla di White e Crafted Black.

Parlando invece del Samsung Galaxy Z Flip6, i colori standard dovrebbero essere Mint, Blue, Silver shadow e Yellow. Quelli speciali invece accoglierebbero, oltre ai due già visti per il Fold, la variante Peach.

Certo, al momento si tratta di indiscrezioni, ma al momento si sta avvicinando a grandi passi, per cui tutto risulta più attendibile.