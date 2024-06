Qualche giorno fa, il mondo ha visto per la prima volta il nuovo aggiornamento del sistema operativo presente all’interno di iPhone, stiamo parlando di iOS che si aggiornerà alla versione 18 il prossimo Settembre in via ufficiale, ma che è già disponibile sul canale beta per gli sviluppatori.

Questa versione di iOS sarà rivoluzionaria dal momento che consentirà una maggiore personalizzazione del sistema e introdurrà le tanto attese funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che Apple ha definito nel loro insieme Apple Intelligence, le quali porteranno anche a un’integrazione di Siri con ChatGPT.

A risaltare sono senza alcun dubbio le nuove funzionalità di personalizzazione dell’interfaccia grafica dell’utente, alle quali poi si aggiunge anche la possibilità di aumentare la sicurezza e la privacy del device grazie alla feature che consente di proteggere un’applicazione con il Face ID.

Nuove impostazioni per app e Home

Come potete ben vedere, cliccando su un’applicazione con una pressione prolungata, si apriranno delle opzioni all’interno delle quali risulta una nuova voce dal titolo in inglese Require Face ID, come intuibile cliccando su quest’ultima renderemo indispensabile il riconoscimento tramite Face ID per poter aprire l’applicazione, un comodo strumento che consente dunque di aumentare la nostra privacy e che sicuramente risulterà utile per applicazioni importanti come le applicazioni di messaggistica o la galleria.

Se invece dovessimo effettuare una pressione prolungata in uno spazio libero presente nella nostra home attiveremo la personalizzazione di quest’ultima, con iOS 18 non solo sarà possibile spostare le icone dove ci pare piace liberamente senza più essere obbligati a orientarla verso l’alto, sarà possibile anche cambiare il tema dei colori e delle nostre app scegliendolo tra varie impostazioni predefinite come il tema chiaro e il tema scuro, ma anche la possibilità di scegliere un tema basato su una palette colori da noi desiderata all’interno della quale appunto scegliere un colore specifico che adatterà i bianchi delle icone delle applicazioni a quel colore specifico.