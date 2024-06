Apple, la celebre azienda di Cupertino, sta procedendo con determinazione verso l’integrazione di diverse intelligenze artificiali nel prossimo aggiornamento del suo sistema operativo, iOS 18. Ciò nostante le dure critiche di Elon Musk. Il fondatore di SpaceX e CEO di Tesla ha apertamente contestato la collaborazione tra Apple e OpenAI, minacciando addirittura di bandire gli iPhone dalle sue aziende. Eppure il colosso di Cupertino sembra imperterrita e decisa a perseguire i propri obiettivi nel campo dell’IA.

Durante una serie di interviste,Craig Federighi e John Giannandrea hanno delineato le ambizioni della compagnia in materia di intelligenza generativa. Intervistato da iJustine allo Steve Jobs Theatre, Federighi ha dichiarato che Apple vuole permettere agli utenti di scegliere tra diversi modelli di AI attraverso Apple Intelligence. Attualmente, la sola opzione disponibile sarà ChatGPT di OpenAI, scelto perché ritenuto il migliore nel contesto attuale.

Apple: gli obiettivi per il futuro

Federighi ha spiegato che l’intento di Apple è offrire agli utenti la libertà di selezionare il modello di IA più adatto alle proprie esigenze.

Questo approccio rappresenta un’importante evoluzione nella strategia di Apple, che mira a diversificare le opzioni disponibili per i suoi utenti, andando oltre l’attuale partnership con OpenAI. Le critiche di Musk hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’uso dell’IA, sembrano quindi non avere un impatto significativo sui piani di Apple. L’azienda continua a esplorare nuove collaborazioni e integrazioni, puntando a rendere iOS 18 una piattaforma versatile e innovativa nel campo dell’intelligenza artificiale.

La decisione di avvalersi inizialmente di ChatGPT di OpenAI è dettata dalla convinzione che sia la scelta migliore disponibile al momento, ma Apple non esclude future collaborazioni con altre realtà emergenti nel settore dell’IA. Questo potrebbe includere modelli come Google Gemini, ampliando ulteriormente le possibilità per gli utenti di iOS18. Insomma, la strategia dell’ azienda è chiara. Ovvero offrire una gamma di strumenti IA diversificati e di alta qualità, rispondendo alle diverse esigenze dei propri utenti e mantenendo un passo avanti nella competitiva arena tecnologica.