Apple: con l’app Casa ora Siri lava anche i pavimenti

Ecco come lavare i pavimenti con Siri di Apple

ha introdotto diverse novità interessanti con. Una di quest’ultime riguardano l’. Nello specifico, si tratta del supporto aiche permetterà agli utenti di chiedere direttamente adi pulire i pavimenti. È importante considerare che ci sono alcune limitazioni. Nello specifico, l’app Casa ora supporta ledei robot aspirapolvere, come il controllo dell’alimentazione, la modalità di pulizia, l’aspirazione, la spazzolatura e il monitoraggio dello. Tali dispositivi possono anche essere integrati in automazioni e rispondere ai comandi di Siri. Ciò significa che è possibile includerli nellaquotidiana.

Il supporto è stato implementato grazie a Matter, che nella versione 1.2 ha introdotto il sostegno alle funzionalità di base per i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Alcune operazioni avanzate, come la mappatura delle stanze, non sono ancora supportate dall’app Casa e richiedono l’uso di app di terze parti per essere gestite in modo completo.

Un’altra significativa novità di iOS 18 è l’introduzione dell’accesso per gli ospiti. La funzione consente ad altre persone di controllare determinati accessori smart home, definendo anche gli orari di accesso. È particolarmente utile per concedere un accesso temporaneo a zone come il garage o le serrature delle porte. Per utilizzare questa funzione, è necessario avere un HomePod o una Apple TV configurati come hub domestici.

Inoltre, iOS 18 introduce anche lo sblocco delle porte a mano libera: basta avere l’iPhone in tasca o l’Apple Watch al polso per farle aprire automaticamente quando ci si avvicina a una distanza di circa 2metri. Per funzionare, l’opzione richiede dispositivi dotati di chip UWB (Ultra WideBand), come la Series 6 e successivi degli smartwatch, o gli smartphone dalla Serie 11 in poi. Sono comprese anche serrature compatibili con UWB.

Infine, l’app Casa di iOS 18 permette di monitorare i consumi elettrici. Si tratta di una funzionalità particolarmente interessante. Quest’ultima però è attualmente limitata ai clienti statunitensi della Pacific Gas and Electric Company. Lo strumento consente agli utenti di tenere sotto controllo il consumo energetico dei loro dispositivi smart. In questo modo potranno essere aiutati a gestire meglio l’efficienza energetica della loro casa.