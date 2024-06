Nelle ultime versioni di WhatsApp Beta per Android, spiccano due aggiunte significative, una riguardante la privacy e l’altra la facilità nella creazione di eventi all’interno delle community. Esaminiamo nel dettaglio queste nuove funzionalità.

Le due novità per Android

La prima novità, introdotta nell’aggiornamento 2.24.12.27 di WhatsApp Beta, riguarda un potenziamento delle opzioni di privacy. Gli utenti ora possono scegliere con chi condividere i propri aggiornamenti di stato. Prima della pubblicazione di un nuovo stato, compare un menu che offre due semplici opzioni: “Tutti i contatti” e “Contatti specifici“.

L’utilizzo è intuitivo: selezionando “Tutti i contatti“, lo stato viene condiviso senza restrizioni, mentre selezionando “Contatti specifici” è possibile renderlo visibile solo ad un gruppo di contatti predefinito. Attualmente, questa funzione è disponibile solo per un ristretto numero di beta tester e non è chiaro quando sarà distribuita più ampiamente o quando sarà lanciata sul canale stabile.

La seconda novità riguarda la creazione di eventi all’interno delle community. La versione 2.24.12.26 della beta di WhatsApp rende più completa questa funzionalità, consentendo agli utenti di associare un’immagine di copertina agli eventi. Questo rende gli eventi più visivamente impattanti e riconoscibili.

La gestione di un gran numero di eventi può risultare confusionaria, ma associare un’immagine di copertina consente di distinguere rapidamente e chiaramente gli eventi nella lista. Anche per questa funzione, i piani di Meta (la società madre di WhatsApp) per il rilascio sulla versione stabile dell’app non sono chiari al momento.

WhatsApp in continua evoluzione

Le nuove aggiunte a WhatsApp Beta offrono agli utenti maggiori opzioni di privacy e migliorano l’esperienza nella gestione degli eventi all’interno delle community. Tuttavia, rimane ancora da vedere quando queste funzionalità saranno disponibili per tutti gli utenti su scala più ampia. Attendiamo quindi con impazienza ulteriori sviluppi da parte del team di WhatsApp!