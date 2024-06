Samsung, svelate le colorazioni dei Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6

Il 10 luglio 2024 è la data in cui Samsung ha pianificato un nuovo evento Galaxy Unpacked. Durante questa conferenza, il produttore coreano svelerà alcune novità tecniche tra cui la famiglia Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6.

Gli smartphone foldable del brand saranno i protagonisti della giornata e ci aspettiamo che Samsung faccia di tutto per renderli estremamente appetibili al pubblico. Stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda punterà molto sulla personalizzazione e, per questo motivo, gli smartphone pieghevoli saranno molto colorati.

Secondo quanto affermato da Evan Blass su X/Twitter, le colorazioni disponibili per Galaxy Z Flip 6 saranno Blu, Menta, Silver Shadow e Giallo. Per i Galaxy Z Fold 6, Samsung ha optato per le colorazioni Navy, Pink e Silver Shadow.

Samsung vuole rendere i Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 su misura degli utenti grazie ad un’ampia varietà di colorazioni

Tuttavia, queste colorazioni potrebbero non essere le uniche. In alcune regioni potrebbero esserci delle colorazioni speciali tra cui il Crafted Black, Pesca e Bianco per il Galaxy Z Flip 6. I Galaxy Z Fold 6, invece, potrebbero arrivare nelle tonalità Crafted Black e Bianco.

C’è molta attesa sui nuovi smartphone pieghevoli in quanto Samsung introdurrà diverse migliorie tecniche e non solo. L’azienda coreana ha lavorato ad una nuova tipologia di cerniere per facilitare l’apertura del display, aumentare la vita utile del device e ridurre lo spessore.

Inoltre, le prestazioni dei due foldable saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Passando al comparto batteria, il produttore utilizzerà delle unità con capacità maggiorata per su entrambi i device per consentire tante ore di utilizzo.

Dal punto di vista software, invece, Samsung lancerà entrambi i device con Android 14 e con l’interfaccia proprietaria One UI 6.1.1. Tra le feature più importanti che saranno presenti ci aspettiamo le funzionalità avanzate di Galaxy AI. Non resta che attendere ulteriori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.