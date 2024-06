Nel corso dell’odierno evento tenuto a Parigi, Honor ha ufficialmente presentato al mondo Honor 200 e Honor 200 Pro, con Honor 200 Lite invece già presente sul mercato. Due smartphone che puntano fortissimo sulla modalità ritratto per gli scatti fotografici, con una fotocamera perfettamente in grado di unire tutte le fasi dello scatto, fino alla post produzione, grazie all’intelligenza artificiale.

I punti di forza partono sicuramente dal display, dotato di nitidezza, luminosità e comfort visivo, permette l’utilizzo in ogni condizione di luce, senza particolare affaticamento, anche grazie alla luminosità di picco di 4000 nits (potrete vedere un messaggio o un video anche in spiaggia, senza difficoltà). Il pannello è comunque da 6,78 pollici su Honor 200 Pro e da 6,7 su Honor 200, OLED con risoluzione 1224 x 2700 pixel e refresh rate a 120Hz. Per entrambi i modelli è presente la batteria al silicio-carbonio, con supporto alla ricarica rapida a 100W (capacità di 5200mAh e ricarica wireless a 66W su Honor 200 Pro), basta collegarlo per 2 minuti alla presa di corrente per avere anche 5 ore di autonomia.

Il sistema operativo è Android 14 con personalizzazione grafica Magic OS 8.0 e intelligenza artificiale con tantissime funzionalità innovative: Parallel Space, si può aprire uno smartphone nello smartphone per una maggiore privacy, Magic Ring, sincronizzazione tra più device con il trascinamento con un dito, Air Gesture, oppure la possibilità di trascinare immagini e video su un’app per permettere al sistema di capire cosa fare in poco tempo.

Honor 200 e 200 Pro: le altre novità

La capacità della RAM è elevatissima, fino a 24GB di RAM con max 40 app aperte in background, la dissipazione del calore è stata fortemente migliorata, riuscendo a non farlo surriscaldare nemmeno durante l’estate. Il processore è Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 su Honor 200 Pro, per scendere verso Snapdragon 7 Gen 3 su Honor 200. Le dimensioni sono state fortemente ridotte (ha uno spessore di 8,2 millimetri con peso di 199 grammi Honor 200 Pro, 7,7 millimetri e 187 grammi Honor 200) con grip eccellente e schermo curvo sui 4 lati, con un focus fortissimo sullo scatto fotografico, in particolar modo la modalità ritratto (anteriormente è presente un sensore da 50 megapixel).

Con l’intelligenza artificiale neurale, il sistema è in grado di gestire luci e ombre, andando anche a post produrre la fotografia, per migliorare al massimo la resa finale (sia nello scatto 10x, fino ad un massimo 50x con la digitalizzazione). Il comparto fotografico è da 3 sensori nella parte posteriore, con principale da 50 megapixel, teleobiettivo con zoom ottico 2,5x da 50 megapixel, per finire con ultragrandangolare da 12 megapixel (con stabilizzatore ottico integrato, tranne che quest’ultima).

Honor 200 Pro viene commercializzato ad un prezzo di listino di 799 euro, mentre Honor 200 parte da 599 euro (per la 8/256G), salendo a 649 euro (per la 12/512GB). Tutti coloro che li acquisteranno sul sito ufficiale, avranno la possibilità di ricevere un coupon di 100 euro da spendere a piacimento.