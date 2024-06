YouTube ha iniziato a testare una nuova interfaccia desktop per la sua piattaforma. Da quel momento sono passati quasi due mesi e le prime reazioni ottenute dagli utenti non sono state particolarmente positive. Le perplessità emerse, come quelle riguardanti la disposizione degli elementi, ha portato l’azienda a rivedere il design in base ai feedback ricevuti.

La versione ottimizzata dell’interfaccia è stata nuovamente resa disponibile per gli utenti abbonati al servizio Premium. L’obiettivo dell’aggiornamento proposto è quello di facilitare la ricerca dei contenuti attraverso una scoperta più intuitiva di video correlati. Inoltre, YouTube intende migliorare l’interazione tramite commenti. A tal proposito, gli utenti avranno tempo fino al 1 luglio per sperimentare la nuova interfaccia e fornire ulteriori feedback, prima che l’azienda decida se implementarla definitivamente.

YouTube propone un nuovo esperimento con la sua interfaccia

Come anticipato, le prime impressioni sulla non sono state entusiastiche. Nello specifico, i pareri più contrari riguardano la disposizione del titolo e della descrizione dei video, ora spostati a destra dello schermo. Tale cambiamento potrebbe rappresentare una sfida per coloro che utilizzano display di dimensioni ridotte. In questo modo, infatti, la lettura delle informazioni potrebbe risultare più difficile.

Durante il periodo di prova, gli utenti potranno esprimere le loro opinioni tramite un pulsante di “Feedback” presente nell’interfaccia. Quest’ultimo include un questionario composto da 9 domande, finalizzato a raccogliere impressioni dettagliate sul nuovo design. Il test della nuova interfaccia sarà disponibile fino al 1 luglio, come anticipato, sostituendo il progetto “Jump ahead” che è stato testato fino al 1 giugno. È importante sottolineare che, allo stesso tempo, continua anche il test sulle domande generate dall’intelligenza artificiale.

YouTube punta così a raccogliere un ampio ventaglio di opinioni per apportare le modifiche necessarie e offrire un’esperienza utente ottimale. Gli abbonati Premium giocano un ruolo chiave in questo processo di valutazione. Con il loro feedback contribuiscono, infatti, a plasmare il futuro della piattaforma. L’azienda spera che queste modifiche possano rendere la navigazione più fluida e l’interazione più coinvolgente, rispondendo alle esigenze di una vasta gamma di utenti.