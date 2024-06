Qualche giorno fa, il colosso americano Microsoft ha tenuto una importante conferenza denominata Xbox Game Showcase riguardante sopratutto il settore del gaming. Le novità annunciate riguardano principalmente l’arrivo di nuove variante della principale console da gaming dell’azienda, come ad esempio la nuova Xbox Series X in versione digitale. Tuttavia, l’azienda ha annunciato anche alcune novità che riguardano questa volta il piano in abbonamento a Xbox Game Pass. L’azienda ha infatti annunciato tutti i nuovi videogiochi che saranno distribuiti gratuitamente per gli abbonati nel corso dei prossimi mesi.

Xbox Game Pass, l’azienda annuncia ufficialmente i videogiochi in arrivo

Durante una importante conferenza dedicata, il colosso americano Microsoft ha svelato i nomi e le tempistiche di arrivo dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, durante questa conferenza è stato annunciato anche l’arrivo di nuove versioni delle attuali console, ma una parte dell’evento è stata per l’appunto dedicata al piano in abbonamento di Xbox. Vediamo qui di seguito i nomi dei videogiochi in arrivo.

• Call of Duty: Black Ops 6 – dal 25 ottobre

• Doom: The Dark Ages – TBA 2025

• State of Decay 3 – TBA

• Clair Obscur: Expedition 33 – TBA 2025

• South of Midnight – TBA 2025

• Flintlock: The Siege of Dawn – a partire dal 18 luglio 2024

• Age of Mythology: Retold – a partite dal 4 settembre 2024

• Perfect Dark – TBA

• Fable – TBA 2025

• Mixtape – TBA 2025

• Winter Burrow – da Inizio 2025

• Microsoft Flight Simulator 2024 – a partire da novembre 2024

• Indiana Jones e l’Antico Cerchio – TBA 2024

• Wuchang: Fallen Feathers – TBA 2025

• Avowed – TBA 2024

• Atomfall – TBA 2025

• S.T.A.L.K.E.R. 2 – a partire dal 5 settembre 2024

• Gears of War E-Day – TBA

Come è possibile notare, di alcuni di questi videogiochi sappiamo già quando sarà più o meno presentato ufficialmente. Per altri, invece, si parla di un debutto nel corso del 2025, ma per il momento non sappiamo di preciso verso quale periodo saranno annunciati dall’azienda.