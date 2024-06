WindTre abbandona ufficialmente il 3G: che significa per gli utenti?

L’operatore WindTre avvia ufficialmente la dismissione, in maniera progressiva, della rete 3G. Il tutto avverrà in fasi, andando a scalare. Come prima cosa, il gestore ha avvisato la propria clientela già qualche mese fa dell’inizio del processo avvenuto ad aprile. Nonostante sia cominciato due mesi fa, è adesso che però l’azienda ha comunicato una data precisa per la totale eliminazione della rete.

Perché ha intrapreso questa mossa? Il suo intento è quello di dare spazio a tecnologie più avanzate nella sua rete, cercando di portare alla sostituzione delle piattaforme più vecchie con quelle più recenti e potenti. Queste ultime, il 4G e il 5G, sono per WindTre l’unico modo attraverso il quale si possono garantire davvero prestazioni elevate per quanto riguarda la velocità di connessione.

WindTre lancia una promozione per chi ha una SIM vecchia

La strategia di dismissione della rete 3G di WindTre procede per fasi. La prima è cominciata un paio di giorni fa e verrà poi completata in circa due mesi sull’intera banda 2100 MHz. Lo step successivo prevede poi che il gestore elimini il 3G anche sulla 900 MHz. Le tempistiche precise di quest’altra fase, così come quelle per la terza, non sono ancora state rese note, ma nel complesso dovrebbe concludere il tutto entro dicembre del prossimo anno.

La decisione di WindTre toccherà anche altri operatori. Verranno coinvolti i gestori che si appoggiano alla rete WindTre, come ad esempio Iliad o Fastweb. Questi, dopo la fine della prima e la seconda fase, dovranno reindirizzare i servizi di navigazione e per le chiamate sulla rete 2G. Nel caso in cui un cliente disponesse poi di un dispositivo (anche se improbabile) che supporti solo la 2G o la 3G, questo non potrebbe più usufruire delle offerte dei gestori.

Per aiutare la propria clientela, WindTre ha avviato una promo per la sostituzione gratis di tutte le schede che non sono abilitate al 4G. Tale promozione è ovviamente riservata ai clienti che potrebbero avere un rallentamento dei propri servizi, come coloro che posseggono ancora SIM Wind o 3.