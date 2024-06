Truffa ai danni di migliaia di utenti: ecco il messaggio che fa paura

Secondo quanto riportato ultimamente, le truffe sarebbero avendo luogo in svariate modalità. Purtroppo quello che sta accadendo in queste ore avrebbe dell’incredibile, dal momento che una truffa si sarebbe diffusa con il nome di un famosissimo corriere.

I malviventi fingono che ci sia un pacco in arrivo per il malcapitato di turno, che aprendo il link si ritrova al centro di una truffa.

La truffa questa volta veste i panni di un noto corriere: è anch’esso parte lesa

“DELIVERY OF THE SUSPENDED PACKAGE

Dear customer,

We are currently not able to deliver your package 81320884 from our warehouse to your address. Due to missing information in our system. Please resolve this issue within (5) working days or we will have to send the package back to the fabricant.

RESOLVE ISSUE

Package information:

Status: Stopped at fulfillment center (customs charges pending)

Have a nice day!

– UPS™”

I truffatori stanno utilizzando il nome di una grande azienda che opera nel mondo delle spedizioni e che riveste il ruolo di leader. Una precisazione è ovviamente d’obbligo: anche UPS è in questo momento oggetto di truffa visto che il suo nome viene utilizzato in maniera indebita. I truffatori stanno infatti diffondendo anche i suoi marchi all’interno delle e-mail, facendo credere che veramente si tratti di UPS.

Ovviamente non c’è nulla di vero e i criminali vogliono truffare soprattutto coloro che veramente attendono una spedizione dal celebre corriere. Chi infatti attende un pacco da UPS, ci può cascare con una grande percentuale di riuscita. Fate quindi molta attenzione e, prima di aprire determinati collegamenti, date prima un’occhiata ad alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto guarda guardate come è scritta l’e-mail: in Italia non arriverà mai una comunicazione da parte di UPS in una lingua diversa dall’italiano.

In secondo luogo bisogna guardare anche l’indirizzo e-mail del mittente, il quale in questo caso non appartiene assolutamente a quello di UPS.