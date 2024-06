WhatsApp vanta ad oggi circa 2miliardi di utenti. Dati che elevano la piattaforma sopra tutti gli altri competitor. Come, ad esempio, l’app cinese WeChat (1,336miliardi), Messenger (979milioni) ed anche Telegram (800milioni). La piattaforma di Mark Zuckerberg ha introdotto una serie di aggiornamenti utili che l’hanno resa sempre più all’avanguardia e pronta a rispondere alle esigenze degli utenti.

Una delle principali caratteristiche dell’app è il tradizionale color verde. La piattaforma è sempre rimasta fedele al suo aspetto distintivo e non ha mai fornito agli utenti la possibilità di cambiare la propria colorazione. Oggi però esiste un’opzione che permette di intervenire in tal senso.

Nuova modalità per WhatsApp

È stato introdotto un modo per permettere alla piattaforma di cambiare il proprio colore. La funzione non è supportata da Meta, ma è possibile accedere con un’app di terze parti. Si tratta di Nova Launcher scaricabile da Play Store su tutti i dispositivi Android. Una volta installata, sarà possibile personalizzare l’estetica della piattaforma. Per procedere bisogna trovare una foto del logo di WhatsApp in viola (o anche in altri colori) in formato PNG e senza sfondo.

A questo punto bisogna cliccare sul logo dell’app e tenerlo premuto per poi cliccare su modifica. Basta caricare la foto scaricata sul motore di ricerca e selezionare “fine”. In questo modo sarà possibile personalizzare WhatsApp modificandone l’immagine. È importante sottolineare che si tratta di un procedimento sicuro e senza rischi.

La procedura permette di modificare il colore del logo. Per quanto riguarda il tema principale, invece, bisogna attendere. L’opzione che permette di modificarlo, infatti, al momento è in prova nelle versioni beta. La funzione dovrebbe essere inserita sotto la voce “Aspetto” presente nelle impostazioni. In questo modo gli utenti potranno cambiare la piattaforma secondo il proprio gusto. La procedura risulta veloce e molto semplice. WhatsApp, contemporaneamente, continua a rilasciare nuovi aggiornamenti per migliorare l’esperienza dei suoi utenti.