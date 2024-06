Redmi K70 Ultra, confermato ufficialmente il suo arrivo

In quest’ultimo periodo si sta parlando molto dell’arrivo ufficiale sul mercato di diversi nuovi dispositivi a marchio Xiaomi. Sono già inviati ad esempio i rumors e le indiscrezioni della prossima serie Xiaomi Redmi K80. Eppure, prima di questi modelli, l’azienda dovrà presentare ufficialmente la serie Xiaomi Redmi K70. Uno di questi si chiamerà Xiaomi Redmi K70 Ultra e a quanto pare il suo debutto ufficiale sul mercato è sempre più vicino. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone è stato avvistato nei database IMEI e GSMA. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi Redmi K70 Ultra, nuova conferma ufficiale del suo arrivo sul mercato

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Xiaomi presenterà ufficialmente la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura, sappiamo che uno di questi modelli si chiamerà Xiaomi Redmi K70 Ultra. Nel corso delle ultime ore, questo modello è stato avvistato nei database GSMA e IMEI. In particolare, nei database in questione, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello 2407FRK8EC.

La lettera C significa che si tratta della sua variante cinese, la prima quindi che dovrebbe essere svelata ufficialmente sul mercato. Come accaduto in passato, pensiamo che questo smartphone non sarà annunciato ufficialmente a livello globale. La sua versione internazionale potrebbe infatti arrivare sotto un altro nome, ovvero Xiaomi 14T Pro.

Per quanto riguarda le presunte specifiche, finora abbiamo avuto diverse informazioni. Secondo quanto è emerso ,il prossimo smartphone di punta del produttore cinese sarà alimentato dal soc MediaTek Dimensity 9300+ . A supporto delle performance, non dovrebbero mancare tagli di memoria comprendenti fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage interno di tipo UFS 4.0. Tra le altre caratteristiche, ci si aspetta un ampio display con tecnologia OLED in risoluzione 1.5K e una batteria da 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 120W.