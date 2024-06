NT Mobile Smart 50, nuova promo con 50 GB

Da circa un paio di giorni l’operatore telefonico virtuale NT Mobile ha deciso di proporre una novità. L’operatore, in particolare, ha reso disponibile all’attivazione una nuova offerta di rete mobile a basso costo. Si tratta dell’offerta mobile denominata NT Mobile Smart 50. Come sempre, l’offerta è caratterizzata da un elevato rapporto tra qualità e prezzo e include fino a 50 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

NT Mobile rende disponibile la nuova promo NT Mobile Smart 50

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile una nuova offerta mobile dell’operatore telefonico virtuale NT Mobile. Come gia accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata NT Mobile Smart 50. Come suggerisce il nome, l’offerta in questione arriva ad includere fino a 50 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti, in particolare, dovranno sostenere un costo pari a 4,49 euro al mese.

Secondo quanto riportato dall’operatore telefonico virtuale, l’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi attiverà una nuova scheda sim con un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. L’offerta sarà anche attivabile da chi è già cliente dell’operatore virtuale.

Ricordiamo comunque che l’operatore propone sul proprio sito anche alcune offerte di rete mobile con costo per il rinnovo annuale. Una di queste, in particolare, è NT Più ++ che ha un costo di 39,94 euro all’anno. In questo modo, gli utenti dovranno sostenere in realtà un costo di appena 2,49 euro al mese. Anche questa offerta è aperta praticamente a tutti, sia i nuovi clienti sia chi è già cliente dell’operatore.

Insomma, l’operatore propone sempre tante offerte mobile estremamente convenienti.