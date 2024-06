Lenovo Tab M10 può essere a tutti gli effetti considerato un tablet di fascia bassa, ma che allo stesso tempo riesce a garantire al consumatore l’accesso a specifiche tecniche di ottimo livello, permettendo così un rapporto qualità/prezzo molto più bilanciato del previsto.

Il prodotto dispone di un display da 10,1 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1200 pixel), e tecnologia LCD. Questo potrebbe apparire come un limite per molti consumatori, ma va comunque considerato trattarsi di una soluzione molto più comune di quanto possiate immaginare, anche per dispositivi più costosi e performanti del corrente.

Lenovo Tab M10: uno dei prezzi più convenienti

Volete acquistare il Lenovo Tab M10? dovete sapere che il prezzo di vendita del prodotto è estremamente più basso del normale, essendo in genere disponibile a 199 euro, ed oggi acquistabile invece a 129 euro. Una cifra che, come al solito del resto, coinvolge anche la garanzia legale della durata di 24 mesi che copre ogni singolo difetto di fabbrica (non i danni causati accidentalmente dagli utenti). Per ordinarlo collegatevi su Amazon qui.

All’interno della confezione, in netto contrasto con quanto stiamo osservando con altri produttori, sarà possibile trovare l’alimentatore per la ricarica della batteria da 5000mAh. Questo componente è più che sufficiente per garantire lunghe giornate di utilizzo, anche grazie ad un processore Unisoc T610 che non risulta essere per nulla energivoro, ciò sta a significare che riesce a garantire un buon consumo della batteria, utilizzandola in modo più che bilanciato. La configurazione di base, oltre a quanto descritto in precedenza, prevede anche 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che risulta essere comunque facilmente espandibile tramite l’ausilio di una microSD, sfruttando il relativo slot che è stato integrato appositamente per questo scopo.