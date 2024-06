Iliad FLASH, le offerte per il sesto compleanno fino a 250 GB in 5G

Secondo i più informati, non c’è mai stato un periodo così pieno di offerte in casa Iliad. Il gestore che è arrivato in Italia nel 2018 ha voluto festeggiare il suo sesto compleanno promuovendo tre opportunità appartenenti alla stessa gamma, ovvero la Flash.

Queste sono tra le più valutate dagli utenti quando vogliono cambiare gestore e anche in questo caso l’hype risulta alto. Avere un’offerta tra queste significa confermare lo stesso prezzo per sempre, senza rimodulazioni che possano intaccare la propria quiete. In basso ci sono tutte le informazioni del caso tra costi e contenuti.

Iliad ottiene un gran successo, per il sesto compleanno ecco tre offerte della gamma Flash

Partendo subito con la prima offerta, era già disponibile prima e lo è ancora adesso: ecco Flash 200. Questa soluzione riesce ad includere al suo interno contenuti straordinari, esattamente minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 200 giga in 5G. Costa solo 9,99 € al mese per sempre.

La vera novità sta però in questo nuova promo: la Flash 250. Mai vista prima d’ora tra le fila di Iliad, questa soluzione mobile costa solo 11,99 € ed include 250 giga in 5G con minuti ed SMS senza limiti ogni mese.

A chiudere la schiera di offerte ci pensa la Flash 150, l’unica soluzione senza il 5G che però costa solo 7,99 € mensili per sempre. Al suo interno gli utenti trovano ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in rete 4G.

L’aspetto del 5G è da considerare un vero vantaggio, in quanto Iliad non chiede alcun pagamento né all’inizio, né in corso d’opera, né alla fine. A poterlo utilizzare sono chiaramente solo ed unicamente gli utenti che hanno uno smartphone compatibile con questo standard. Ovviamente conta anche la zona: la copertura 5G di Iliad ormai interessa gran parte del territorio italiano, per cui sarà difficile beccare “zone d’ombra”.