DAZN, in partnership con AS Roma, ha lanciato una promozione esclusiva per i giallorossi. Si tratta di un’ offerta valida esclusivamente per coloro che hanno acquistato un abbonamento stagionale. A patto che tale acquisto sia avvenuto allo stadio per la stagione 2024-2025. Ma solo attraverso i canali ufficiali del club capitolino, e che non sono attualmente abbonati alla piattaforma. Essi dal 7 al 20 giugno, potranno usufruire di un’occasione speciale per il piano annuale DAZNStandard. La promo è molto simile a quella riservata ai tifosi della Juventus il mese scorso. Consente infatti di ottenere tutto il pacchetto al prezzo scontato di 299,00€. Invece dei consueti 359,00€, garantendo un risparmio di ben 60€.

DAZN: come procedere per l’ attivazione

Gli interessati, come detto, devono aver comprato il loro abbonamento allo stadio attraverso i canali ufficiali dell’ASRoma. Successivamente, riceveranno una mail contenente un link che li porterà direttamente alla pagina dedicata all’offerta DAZN. Una volta cliccato su di esso, sarà possibile completare la sottoscrizione seguendo le istruzioni fornite. È importante sottolineare che è strettamente personale e può essere utilizzata una sola volta. Al termine del periodo promozionale di 12 mesi, si rinnoverà automaticamente alle condizioni economiche in vigore sul sito DAZN.com, salvo disdetta. Non è prevista la possibilità di sospensione.

Questo piano consente di guardare in contemporanea tutti gli eventi live e i contenuti on demand su due dispositivi dei sei associabili. A patto che entrambi siano connessi alla stessa rete internet domestica. Esso include tutte le partite di Serie A e Serie B, oltre a competizioni internazionali. Come LaLiga EA Sports, UEFA Europa League, Conference League, e la UEFAWomen’s ChampionsLeague. Sarà possibile seguire anche seguire le partite delle squadre portoghesi. Quali Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic. In più, sono presenti tantissimi di altri sport. Tra cui basket con la SerieA e la BasketballChampionsLeague, volley con la SuperLega maschile e SerieA1 femminile, e eventi di grande fighting. Grazie a Eurosport HD1 e HD2, gli abbonati potranno seguire anche il Roland Garros, il Tour de France, l’atletica. In più, dal 26 luglio all’11 agosto, i sei nuovi canali Eurosport trasmetteranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Offrendo una copertura completa delle competizioni.

Per ulteriori dettagli e per attivare l’offerta, si invita a visitare il sito ufficiale di DAZN. Da qui basterà seguire le istruzioni fornite nella mail ricevuta dal club giallorosso.