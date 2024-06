A quanto pare il produttore tech Xiaomi non ha ancora terminato di presentare nuovi smartphone di fascia entry-level. In queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha infatti svelato silenziosamente sul proprio sito un nuovo dispositivo denominato Xiaomi Redmi A3x. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza a bordo di un processore a marchio Unisoc. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche principali.

Xiaomi svela silenziosamente il nuovo entry-level Xiaomi Redmi A3x

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha svelato silenziosamente per il mercato indiano un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Redmi A3x. Per questo dispositivo, l’azienda ha deciso di adottare un processore a marchio Unisoc.

Si tratta nello specifico del soc Unisoc T603 e quest’ultimo viene supportato dalla presenza di diversi tagli di memoria. Questi comprendono fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. La parte frontale è caratterizzata dalla presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.71 pollici in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Sulla parte posteriore lo smartphone è occupato da un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno trova posto soltanto una fotocamera da 8 MP. Il sistema operativo installato a bordo è Android 14 e l’azienda ha promesso almeno 3 anni di aggiornamento software. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e dispone del supporto alla ricarica rapida da 10W. Tra le altre caratteristiche, troviamo il supporto al dual sim e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo entry-level Xiaomi Redmi A3x sarà disponibile per il mercato indiano nelle colorazioni Midnight Black, Moonlight White e Aurora Green. L’azienda non ha ancora rivelato il suo prezzo di vendita.