WhatsApp ha recentemente rilasciato un aggiornamento alla versione beta 2.24.12.25 per Android. Quest’ultima è disponibile per tutti gli utenti iscritti al programma di testing tramite Play Store. Una delle principali novità di tale versione non è ancora attivabile. WABetaInfo ha rivelato però alcune interessanti informazioni a riguardo che permettono di avere una panoramica generale di tale funzione.

Sembra che WhatsApp intenda implementare una serie di modifiche in risposta alle normative in vigore in alcuni Paesi degli Stati Uniti. Inoltre, come richiesto dal Digital Markets Act in Europa, la piattaforma si sta attivando per prepararsi all’interoperabilità tra diversi social.

WhatsApp introduce una nuova funzione

Si tratta di un’opzione, al momento, nascosta, sviluppata per verificare l’età degli utenti sulla piattaforma. La nuova schermata apparirà solo nei Paesi dove le normative locali richiedono ai servizi online di effettuare questo genere di controlli. Ad esempio, tra questi rientra il Texas. Gli utenti dovranno inserire i propri dati anagrafici una sola volta. Quest’ultimi, dopo essere stati registrati, non potranno più essere modificati. È importante notare che le informazioni sull’età non saranno mai condivise con altri individui. In questo modo si garantisce la privacy delle informazioni personali.

La funzione di verifica dell’età è ancora in fase beta. È ipotizzabile che verrà resa disponibile sul canale stabile con uno dei prossimi aggiornamenti. La nuova opzione rappresenta un passo significativo per WhatsApp. La piattaforma per i messaggi, infatti, continua ad adattarsi alle regolamentazioni internazionali. L’azienda si impegna anche per migliorare l’interoperabilità con altri social media.

L’aggiornamento presentano nella versione beta dimostra il lavoro continuo di WhatsApp per ottimizzare l’esperienza dei suoi utenti. Inoltre, l’introduzione della verifica dell’età è un esempio di come l’azienda stia affrontando le nuove sfide normative. Il tutto garantendo la sicurezza e la privacy dei suoi fruitori. Con tali sviluppi, WhatsApp non solo rispetta le leggi locali ma si prepara anche a un futuro in cui la comunicazione tra diverse piattaforme sarà sempre più integrata.