Truffa a nome di Unieuro: il premio vinto che in realtà svuota il conto

Purtroppo in queste ore sta andando avanti una nuova truffa che avrebbe colpito centinaia di utenti. A quanto pare i malviventi avrebbero organizzato il tutto minuziosamente, addirittura usando i nomi e i cognomi. L’obiettivo è portare le persone ad aprire una pagina presente nella mail, la quale si nasconde all’interno di un link.

Viene utilizzato il nome della celebre catena Unieuro, che come gli utenti è parte lesa. Fate molta attenzione e non cliccate in alcun modo sui collegamenti presenti nel testo.

Truffa a nome di Unieuro: ecco come vi fanno credere di aver ricevuto un regalo

“Salve Cliente,

Spero che stia bene. A seguito di tentativi infruttuosi di raggiungerla telefonicamente, ho ricevuto i suoi contatti da [NOME DI UNA PERSONA CON LO STESSO COGNOME DELLA VITTIMA]. Può consultare il registro delle nostre precedenti interazioni qui sotto.

In breve, lei ha partecipato a un nostro concorso e con grande piacere le annunciamo che è stato/a selezionato/a come vincitore/vincitrice del premio principale. Potrebbe confermare i dettagli di spedizione sulla nostra pagina interattiva?

Cordiali saluti,

Samuel De luca – unieur.

Servizio Clienti Unieuro

Servizio Clienti | Samuel De luca – unieur.: 04.06. – 09:32

Grazie per la conferma, contatterò personalmente.

Cliente | [PARENTE VITTIMA]: 04.06. – 09:32

Va bene, la migliore email sarebbe [INDIRIZZO EMAIL VITTIMA]

Servizio Clienti | Samuel De luca – unieur.: 04.06. – 09:30

Avrebbe per caso l’email di [NOME VITTIMA] – possibilmente una funzionante?

Cliente | [PARENTE VITTIMA]: 04.06. – 09:29

E ora?

Servizio Clienti | Samuel De luca – unieur.: 04.06. – 09:28

No, abbiamo provato a raggiungere [NOME VITTIMA] telefonicamente, purtroppo senza successo :/

Cliente | [PARENTE VITTIMA]: 04.06. – 09:27

È stato già inviato il regalo?

Servizio Clienti | Samuel De luca – unieur.: 04.06. – 09:27

Sì, ha ragione! [NOME VITTIMA] ha vinto perché ha indicato la partecipazione come preferita.

Cliente | [PARENTE VITTIMA]: 04.06. – 09:25

Ancora una domanda prima che vada, Felice ha realmente vinto? Ho visto il nome nel portale dei vincitori nel mio area di accesso, perché avevo indicato quella partecipazione come super-like?“.