Anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di tentare alcuni dei suoi ex clienti. L’operatore ha infatti avvisato da poco una apposita campagna SMS con cui gli ex clienti vengono invitati ad attivare una super offerta di rete mobile. Nello specifico, agli ex clienti di Very Mobile è stata proposta una super offerta che arriva ad includere fino a 200 GB sempre a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile tenta i suoi ex clienti con una super offerta con 200 GB di traffico dati

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile stanno ricevendo una comunicazione con cui vengono invitati ad attivare una super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta mobile estremamente conveniente che arriva ad includere una grandissima quantità di traffico dati per navigare.

Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. In particolare, gli utenti potranno navigare con una velocità massima pari a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Nel bundle di questa nuova offerta, gli utenti avranno inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati sempre verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 5,99 euro al mese.

Insomma, l’operatore virtuale Very Mobile sta cercando di far gola ai suoi ex clienti con questa fantastica proposta. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili tante altre offerte di rete mobile convenienti. Una di queste è Very Esclusiva 4,99. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo super basso di 4,99 euro al mese.